Foto: Jamshid Jamshidi

Sigtuna kommun antar arkitekturpolicy för framtidens livsmiljöer

Sigtuna kommun har antagit en ny arkitekturpolicy som ska vägleda utvecklingen av allt från stadsdelar och byggnader till parker, landsbygd och offentliga platser. Policyn ska bidra till trygga, hållbara och vackra livsmiljöer där människan står i centrum, enligt kommunen.

I policyn lyfts Sigtunas variation fram – från historisk småstad till internationellt flygplatsområde – och vikten av samarbete mellan kommunen, byggaktörer, näringsliv och invånare betonas: ”Goda städer, byggnader och platser är resultatet av ett lagarbete mellan kommunen, byggaktörer, fastighetsägare, näringsliv och invånare.”

Policyn innehåller riktlinjer för bland annat gestaltning, stadsutveckling, natur- och rekreationsmiljöer samt hur kommunen ska bygga vidare på befintliga kvaliteter. Den kompletterar styrdokument som översiktsplanen ÖP2022, BoTrygg2030, barnkonventionen och kulturmiljöprogrammet.

Av Erik Karlsson
Mord i Sigtunafjärden

50-åringen häktad för mordet

Notiser En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Mordet i Sigtunafjärden

Man begärd häktad för mord

Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.