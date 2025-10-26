Sigtuna kommun antar arkitekturpolicy för framtidens livsmiljöer

Sigtuna kommun har antagit en ny arkitekturpolicy som ska vägleda utvecklingen av allt från stadsdelar och byggnader till parker, landsbygd och offentliga platser. Policyn ska bidra till trygga, hållbara och vackra livsmiljöer där människan står i centrum, enligt kommunen.

I policyn lyfts Sigtunas variation fram – från historisk småstad till internationellt flygplatsområde – och vikten av samarbete mellan kommunen, byggaktörer, näringsliv och invånare betonas: ”Goda städer, byggnader och platser är resultatet av ett lagarbete mellan kommunen, byggaktörer, fastighetsägare, näringsliv och invånare.”

Policyn innehåller riktlinjer för bland annat gestaltning, stadsutveckling, natur- och rekreationsmiljöer samt hur kommunen ska bygga vidare på befintliga kvaliteter. Den kompletterar styrdokument som översiktsplanen ÖP2022, BoTrygg2030, barnkonventionen och kulturmiljöprogrammet.