Sigtuna klättrar i rankingen av friluftskommuner

Naturvårdsverket har tillsammans med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och kulturchefsförening presenterat årets ranking av Sveriges friluftskommuner. Sigtuna placerar sig i år på plats 111 i landet och rankas som nummer 10 av 26 kommuner i Stockholms län.

Sigtuna är en av de kommuner som förbättrat sig mest sedan förra mätningen. Kommunen hade sin toppnotering 2021 med 22,5 poäng och ligger nu på 22 poäng. Bäst i länet är Danderyd, som placerar sig på plats 14 i riket.

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kommunernas arbete med att göra naturen tillgänglig för fler. Fokus ligger särskilt på vardagsnära natur – grönområden och friluftsmiljöer som finns nära invånarna och stärker både hälsa och livskvalitet.

Utmärkelserna bygger på en enkätundersökning där kommunerna redovisar sina satsningar. Resultaten visar exempel på hur man arbetar för att underlätta för fler målgrupper att komma ut i naturen.