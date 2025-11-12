Sigtuna klarar EU:s nya krav på luftkvalitet

Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.
Sigtuna kommun klarar de nya gränsvärdena för luftföroreningar som införs genom EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv, enligt en analys från Hjärt-Lungfonden. Mätningarna visar att halterna av både stora och små partiklar samt kvävedioxid ligger under de nya nivåerna.
Det nya direktivet, som ska vara infört i svensk lag senast 2026 och gälla fullt ut från 2030, innebär skärpta krav på luftkvalitet. Kommuner som överskrider gränsvärdena måste ta fram åtgärdsprogram eller förstärka sin övervakning.
Enligt Hjärt-Lungfonden dör omkring 7 000 personer i Sverige varje år i förtid till följd av luftföroreningar. Forskare framhåller att även låga halter kan påverka hälsan negativt och menar att kommuner bör sträva efter ännu renare luft, även under EU:s nya nivåer.
