Sigtuna julmarknad rankas som en av Sveriges bästa
Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.
Sigtunas Julmarknad lyfts fram för sin historiska miljö och traditionella småstadskaraktär. Onlineomdömena ligger stabilt på 4,4 och det digitala intresset är mycket högt, med omkring 4 400 Google-sökningar per månad – det näst högsta i hela indexet. Avståndet till kollektivtrafik är kort, cirka 350 meter, vilket förbättrar tillgängligheten. Trots ett begränsat antal parkeringsplatser fortsätter Sigtuna julmarknad att locka stora mängder besökare varje år.
Årets lista visar att julmarknaderna i topp kommer från många olika delar av landet – allt från Jämtland och Dalarna till Småland. Göteborg hamnar överst och Stockholm får in två marknader på topp tio. Sigtuna fortsätter ändå att hålla sin starka position som en av Sveriges mest omtyckta julmarknader. Två marknadsdagar återstår innan julen är här.
