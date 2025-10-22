Sigtuna IF vidare till regionsslutspel i USM

Sigtuna IF är vidare till regionslutspel i USM efter tre raka segrar den gångna helgen, bland annat derbyt mot RA19 med 10-4.

Sigtuna IF:s innebandylag har tagit sig vidare till regionsslutspel i USM efter en stark insats i helgens gruppspel. Laget spelade tre matcher under en och samma dag och lyckades säkra avancemanget genom stabila prestationer mot Vallentuna, Nacka och RA19.

Turneringen inleddes med ett oavgjort resultat, 3–3, mot Vallentuna efter en jämn match med många målchanser åt båda håll. I den andra matchen mot Nacka tog Sigtuna en klar seger med 4–1 efter en stark öppning. Dagen avslutades med lokalderby mot RA19, där Sigtuna tog en tidig ledning och till slut vann med 10–4.