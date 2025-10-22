Foto: Insändarbild

Sigtuna IF vidare till regionsslutspel i USM

Sigtuna IF är vidare till regionslutspel i USM efter tre raka segrar den gångna helgen, bland annat derbyt mot RA19 med 10-4.

Sigtuna IF:s innebandylag har tagit sig vidare till regionsslutspel i USM efter en stark insats i helgens gruppspel. Laget spelade tre matcher under en och samma dag och lyckades säkra avancemanget genom stabila prestationer mot Vallentuna, Nacka och RA19.

Turneringen inleddes med ett oavgjort resultat, 3–3, mot Vallentuna efter en jämn match med många målchanser åt båda håll. I den andra matchen mot Nacka tog Sigtuna en klar seger med 4–1 efter en stark öppning. Dagen avslutades med lokalderby mot RA19, där Sigtuna tog en tidig ledning och till slut vann med 10–4.

Av Erik Karlsson

Fem medaljer i Malmö

Sport Kim Taekwondo imponerade på nationell nivå. Under helgens deltävling av Svenska Cupen 2 i Malmö tog klubbens elitlag hem totalt fem medaljer – två guld, ett silver och två brons.

herrallsvenskan

Fjärde raka segern för Skånela

Handboll Skånela tog sin fjärde raka seger i allsvenskan efter att ha besegrat Varberg med 26–20 på lördagen. Märstalaget tog ledningen tidigt och höll den genom hela matchen.

hockeyettan

Wings vann hemma mot Surahammar

Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.

Skånela vidare i USM efter storsegrar

Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.

herrallsvenskan

Skånela körde över Enköping i premiären

Handboll Skånela rivstartade säsongen i herrallsvenskan genom att besegra Enköping med klara siffror. Redan i paus stod det 21–13 i Vikingahallen, och till slut skrevs segersiffrorna till 36–23.

division 5

Rosersbergs IK ny serieledare i division 5

Fotboll Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.