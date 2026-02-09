Sigtuna IF tog tredje raka SM-guldet i Veteran-SM

Sigtuna IF fortsätter att dominera Veteran-SM i innebandy. På söndagen tog klubbens 60+ lag sin tredje raka SM-titel.

Sigtuna ställde upp med två lag, Vit och Blå, och båda tog sig långt i turneringen. Sirius och Kalmarsund försökte utmana, men hade svårt att rubba Sigtunalagen. Finalen blev ett internt möte där Sigtuna Vit besegrade Sigtuna Blå med 4–0 och säkrade ännu ett SM-guld för klubben.