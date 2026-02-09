Lag Blå och Vit dominerade Veteran SMFoto: Astrid/Svensk Innebandy

Sigtuna IF tog tredje raka SM-guldet i Veteran-SM

Sigtuna IF fortsätter att dominera Veteran-SM i innebandy. På söndagen tog klubbens 60+ lag sin tredje raka SM-titel.

Sigtuna ställde upp med två lag, Vit och Blå, och båda tog sig långt i turneringen. Sirius och Kalmarsund försökte utmana, men hade svårt att rubba Sigtunalagen. Finalen blev ett internt möte där Sigtuna Vit besegrade Sigtuna Blå med 4–0 och säkrade ännu ett SM-guld för klubben.

Av Erik Karlsson

Sigtunarännet planeras till den 15 februari

Sport Planeringen pågår inför årets Sigtunarännet. Trots en vinter som hittills inte varit optimal för skridskoåkning ser arrangören just nu förutsättningar för att kunna genomföra loppet.

damallsvenskan

Skånela besegrade Tyresö

Handboll Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål

Skånela nia i panttoppen

Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

Daniel Söderberg klar för Odd

Fotboll Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.

EXTRA

Gustaf Berglund uttagen till OS

skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.