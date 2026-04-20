Sigtuna IF klara för division 3 efter dramatisk kvalresa

Sigtuna IF:s innebandyherrar har avslutat en lång säsong som till slut gav utdelning – avancemang till division 3.

Säsongen inleddes redan efter uppflyttningen från division 5 till 4 i april 2025. Därefter har klubben byggt vidare genom att slussa in juniorer i seniorverksamheten och haft lag igång i tre serier: division 5, division 4 och juniorallsvenskan.

Utvecklingen har gett effekt. Sigtuna IF har bland annat besegrat seriesegraren Täby samt vunnit båda mötena mot AIK. Det räckte till en andraplats och kvalspel.

I sista omgången av grundserien vände Sigtuna IF ett underläge mot Väsby och vann med 6–5 efter att ha legat under med 5–3 sent i matchen.

Stark kvalserie och fullsatta matcher
I kvalet inledde Sigtuna IF med seger hemma mot Atletic Blåsut FC, 8–2. Därefter blev det förlust borta mot Tullinge, 5–3, i en match där Sigtuna hade stort spelövertag sett till avslut.

I den avgörande hemmamatchen mot Mariebergs SK kom en viktig seger med 5–3. Matchen spelades inför över 100 åskådare.

Efter helgens övriga resultat stod det klart att Sigtuna IF säkrat en plats i division 3.

Tränaren: ”Alla har klivit fram”
Head coach Dick Lyngbrant beskriver en säsong där laget vuxit ihop.
– Vi har haft målet att gå upp hela säsongen. Förutom några dippar har vi varit svårslagna. Alla har stämplat in och köpt det vi byggt upp, säger han.

Han lyfter också helheten i truppen där juniorer och seniorer slagits ihop till en gemensam grupp.
– Vi har blivit ett lag på riktigt. Det här är ett arbete som byggts över tid, säger Lyngbrant.

Av Erik Karlsson

