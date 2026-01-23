Sigtuna IF IBK får stöd till barnverksamheten

Obos Jubel stöttar Sigtuna IF:s innebandy för knattar med 40 000 kronor.

Sigtuna IF Innebandyklubb har beviljats 40 000 kronor från OBOS Jubel för att stärka innebandyverksamheten för de yngsta barnen. Stödet ska användas till extra sargbitar så att planer kan delas vid matcher och cuper för barn i åldern 6–9 år.

– För de yngsta är rätt miljö avgörande för att det ska bli roligt och tryggt, säger Danne Revland, ordförande i Sigtuna IF IBK.

Satsningen ska göra det möjligt att arrangera fler matchtillfällen och sänka tröskeln för barn som vill testa innebandy.