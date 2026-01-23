Foto: Pressbild

Sigtuna IF IBK får stöd till barnverksamheten

Obos Jubel stöttar Sigtuna IF:s innebandy för knattar med 40 000 kronor.

Sigtuna IF Innebandyklubb har beviljats 40 000 kronor från OBOS Jubel för att stärka innebandyverksamheten för de yngsta barnen. Stödet ska användas till extra sargbitar så att planer kan delas vid matcher och cuper för barn i åldern 6–9 år.
– För de yngsta är rätt miljö avgörande för att det ska bli roligt och tryggt, säger Danne Revland, ordförande i Sigtuna IF IBK.

Satsningen ska göra det möjligt att arrangera fler matchtillfällen och sänka tröskeln för barn som vill testa innebandy.

Av Erik Karlsson

Skånela nia i panttoppen

Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

Daniel Söderberg klar för Odd

Fotboll Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.

EXTRA

Gustaf Berglund uttagen till OS

skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.

damallsvenskan

Förlust för Skånela mot Lugi

Handboll Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.

herrallsvenskan

Skånela utklassade serieledaren

Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.

Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.

EXTRA

Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.