Sigtuna IF IBK får stöd till barnverksamheten

Obos Jubel stöttar Sigtuna IF:s innebandy för knattar med 40 000 kronor.
Sigtuna IF Innebandyklubb har beviljats 40 000 kronor från OBOS Jubel för att stärka innebandyverksamheten för de yngsta barnen. Stödet ska användas till extra sargbitar så att planer kan delas vid matcher och cuper för barn i åldern 6–9 år. – För de yngsta är rätt miljö avgörande för att det ska bli roligt och tryggt, säger Danne Revland, ordförande i Sigtuna IF IBK.
Satsningen ska göra det möjligt att arrangera fler matchtillfällen och sänka tröskeln för barn som vill testa innebandy.
Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.
Sport Trots flera år av ökande aktivitet har ungdomsidrotten i Sigtuna kommun ännu inte nått samma nivåer som före pandemin. Nya siffror visar att utvecklingen går långsamt uppåt, men att kommunen fortfarande ligger efter riksgenomsnittet.
skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.