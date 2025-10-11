Sigtuna IF fick gå in med landslaget

Barn från Sigtuna IF P/F-17 fick gå in med svenska och schweiziska landslaget i samband med fredagens VM-kval.

En riktig drömkväll för barnen i Sigtuna IF:s F/P 17-lag! Några av dem fick gå in på planen tillsammans med svenska landslaget inför VM-kvalmatchen mot Schweiz på ett fullsatt Strawberry Arena.

Tack vare Svenska Fotbollförbundet fick laget chansen att vara matchknattar – och upplevelsen att gå in hand i hand med sina idoler blev något de sent kommer att glömma. Matchen i sig blev ingen höjdare för Sverige som föll med 2-0.