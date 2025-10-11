Foto: Sigtuna IF/Facebook
Foto: Sigtuna IF/Facebook

Sigtuna IF fick gå in med landslaget

Barn från Sigtuna IF P/F-17 fick gå in med svenska och schweiziska landslaget i samband med fredagens VM-kval.

En riktig drömkväll för barnen i Sigtuna IF:s F/P 17-lag! Några av dem fick gå in på planen tillsammans med svenska landslaget inför VM-kvalmatchen mot Schweiz på ett fullsatt Strawberry Arena.

Tack vare Svenska Fotbollförbundet fick laget chansen att vara matchknattar – och upplevelsen att gå in hand i hand med sina idoler blev något de sent kommer att glömma. Matchen i sig blev ingen höjdare för Sverige som föll med 2-0.

hockeyettan

Wings vann hemma mot Surahammar

Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.

Skånela vidare i USM efter storsegrar

Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.

herrallsvenskan

Skånela körde över Enköping i premiären

Handboll Skånela rivstartade säsongen i herrallsvenskan genom att besegra Enköping med klara siffror. Redan i paus stod det 21–13 i Vikingahallen, och till slut skrevs segersiffrorna till 36–23.

division 5

Rosersbergs IK ny serieledare i division 5

Fotboll Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.

EXTRA

Märstasonen Jesper Östlund ny förbundskapten för Kosovo

Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.