Sigtuna IF fick gå in med landslaget

Barn från Sigtuna IF P/F-17 fick gå in med svenska och schweiziska landslaget i samband med fredagens VM-kval.
En riktig drömkväll för barnen i Sigtuna IF:s F/P 17-lag! Några av dem fick gå in på planen tillsammans med svenska landslaget inför VM-kvalmatchen mot Schweiz på ett fullsatt Strawberry Arena.
Tack vare Svenska Fotbollförbundet fick laget chansen att vara matchknattar – och upplevelsen att gå in hand i hand med sina idoler blev något de sent kommer att glömma. Matchen i sig blev ingen höjdare för Sverige som föll med 2-0.
Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.
Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.