Sigtuna IF dominerade mot Håbo FF2

Sigtuna IF visade sin styrka i Division 6 Södra genom att besegra Håbo FF2 med imponerande 6-3. Matchen, som spelades på Sigtunas hemmaplan, såg hemmalaget ta ledningen tidigt och dominera större delen av spelet.

Första halvlek: Stark start för Sigtuna IF

Redan i första halvlek tog Sigtuna IF kommandot, med en betryggande 2-0-ledning när signalen för paus ljöd. Lucas Lindqvist, som skulle visa sig vara matchens gigant, var i högform och bidrog med sitt första mål för kvällen.

Andra Halvlek: Målkalas och säkert avslut

Efter halvtid fortsatte Sigtuna IF att pressa på och utökade ledningen till 3-1 efter 55 minuter. Håbo FF2 lyckades reducera till 3-2, men hemmalaget svarade snabbt. Inom loppet av tio minuter mitt i andra halvlek exploderade Sigtuna IF:s offensiv och laget gick från 3-2 till 6-2, vilket effektivt avgjorde matchen. Håbo FF2 fick in ytterligare ett mål i slutet, men hotade aldrig Sigtuna IF

seger.

Matchens stjärnor

Lucas Lindqvist var kvällens stora hjälte med ett hattrick. Nicholas Otieno, Hill Dema och Fabian Knezevic kompletterade målskörden och säkrade den komfortabla segern för Sigtuna IF.

Tabelläget och nästa match

Sigtuna IF ligger nu på andra plats i tabellen, trots att de förlorade seriefinalen mot Danmark i förra omgången. Nu siktar de på att fortsätta sin segersvit när de möter Wigör i ett hett derby på hemmaplan på fredag, med avspark kl 19.00.

Med en så stark prestation bakom sig ser Sigtuna IF ut att vara i god form inför den kommande matchen och resten av säsongen.