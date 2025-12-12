Sigtuna går mot trenden – ambulansen framme snabbare än i många andra kommuner

Ambulansens responstid i Sigtuna kommun ligger på 15 minuter och 53 sekunder, enligt de senaste siffrorna från SOS Alarm.

Tiden avser mediantiden för alla prio 1-larm mellan 1 juni 2024 och 31 maj 2025, enligt en sammanställning som Newsworthy har gjort. Även om tiden är elva sekunder långsammare än året innan går Sigtuna mot den nationella utvecklingen. I nästan tre av fyra kommuner har väntetiderna blivit längre de senaste åren, men i Sigtuna har responstiden kortats med omkring en och en halv minut sedan början av 2010-talet.

I jämförelse med övriga kommuner i Region Stockholm hamnar Sigtuna i mitten — varken bland de snabbaste eller långsammaste. Snabbast nåddes en ambulans i Solna med en mediantid på 12 minuter och 16 sekunder, medan Vaxholm hade längst väntetid på 24 minuter och 24 sekunder.

Skillnaderna varierar stort i landet. I Region Stockholm skiljer det drygt tolv minuter mellan snabbast och längst responstid, medan spannet är omkring 24 minuter i Region Norrbotten och runt fyra och en halv minut i Region Halland. Nationellt är väntetiden längst i Pajala, där mediantiden ligger på 37 minuter och 55 sekunde