Sigtuna fortsatt långt ned i ranking för ungas boendesituation
Sigtuna kommun placerades på plats 232 av 238 i Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings senaste ranking över ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är en marginell förbättring från förra årets placering på 234.
Kartläggningen omfattar 238 kommuner och bygger på statistik om ungdomsarbetslöshet, bostadspriser, trångboddhet och tillgång till bostäder för unga. Uppgifterna har vägts samman i ett index som beskriver hur lätt eller svårt det är för unga att etablera sig på bostadsmarknaden.
Statistiken om bostadsbrist för unga kommer från Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2025, där 270 kommuner svarade. De kommuner som inte lämnade svar rankades på samma nivå som kommuner med bostadsbrist. Bostadsprisstatistiken är hämtad från Svensk Mäklarstatistik och baseras på överlåtelser av bostadsrätter mellan oktober 2024 och september 2025. Uppgifter om trångboddhet och ungdomsarbetslöshet kommer från SCB och avser 2024.
Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.
Bostad Hyresgästföreningen i Sigtuna har överklagat kommunens beslut att godkänna en ny detaljplan för Skeppargränd, där det tidigare låg en restaurang med namnet 32 rum och kök. Planen innebär att det kan byggas flervåningshus på platsen – något som många boende är kritiska till.
Bostad Bostadsmarknaden i Sigtuna kommun visar blandade tecken. Under de senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter stigit svagt, medan villapriserna fortsatt ligger under nivåerna från i fjol.
Bostad SigtunaHem har nu invigt sitt nya kundservicekontor i de nybyggda Stationshusen på Västra Bangatan i Märsta. Efter 20 år på Stationsgatan 6 A går flytten till ett mer centralt läge – precis vid stationen.
Bostad De nya bolåneregler som regeringen föreslagit kan ge förstagångsköpare och medelinkomsttagare i Sigtuna bättre möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Det visar en ny beräkning från jämförelsetjänsten Zmarta.
Bostad Under perioden mars till maj såldes 84 villor i Sigtuna kommun – den högsta siffran för en tremånadersperiod sedan 2021. Det visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik, analyserad av Newsworthy.
Bostad Priserna på bostadsrätter i Sigtuna kommun ligger still, enligt ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Newsworthy. Under perioden februari till april låg medelpriset oförändrat jämfört med föregående tremånadersperiod.