Sigtuna fortsatt långt ned i ranking för ungas boendesituation

Sigtuna kommun placerades på plats 232 av 238 i Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings senaste ranking över ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är en marginell förbättring från förra årets placering på 234.

Kartläggningen omfattar 238 kommuner och bygger på statistik om ungdomsarbetslöshet, bostadspriser, trångboddhet och tillgång till bostäder för unga. Uppgifterna har vägts samman i ett index som beskriver hur lätt eller svårt det är för unga att etablera sig på bostadsmarknaden.

Statistiken om bostadsbrist för unga kommer från Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2025, där 270 kommuner svarade. De kommuner som inte lämnade svar rankades på samma nivå som kommuner med bostadsbrist. Bostadsprisstatistiken är hämtad från Svensk Mäklarstatistik och baseras på överlåtelser av bostadsrätter mellan oktober 2024 och september 2025. Uppgifter om trångboddhet och ungdomsarbetslöshet kommer från SCB och avser 2024.