Marie AxelssonFoto: Socialdemokraterna

Sigtuna förtjänar bättre än moderata myter

Anna Malm Kelfve (M) målar i sin debattartikel upp en bild av Sigtunas kommuninvånare som labbråttor i ett politiskt experiment.

Det är ironiskt för få partier har bedrivit så många ideologiska experiment som Moderaterna själva under deras sexton år i Region Stockholm. Resultatet? Astronomiska konsultarvoden på miljarder, en underfinansierad välfärd och långa vårdköer. Moderaterna kan försöka vilseleda medborgarna med skrämsel, överdrifter och faktafel. Men låt oss ta en titt på vad som faktiskt sker i Region Stockholm.

Ätstörningsklinikerna styrdes år 2022 av en enda privat aktör som både felfakturerade regionen och inte levde upp till Socialstyrelsens rekommendationer. I dag får 100% av patienterna behandling inom vårdgarantins tidsgräns jämfört med under Moderaternas tid, då 70% fick vänta olagligt länge. Vad gäller ambulanssjukvården har vi vidtagit åtgärder för att stärka bemanningen och tillgängligheten. I praktiken har detta bland annat inneburit 27 nya ambulanser och bättre arbetsvillkor för omkring 900 ambulanssjuksköterskor.

Vad gäller Näckrosens tunnelbanestation handlar det om ett enda pilotprojekt för att utvärdera nya sätt att öka tillgängligheten och förenkla resandet. “Fuskåkandet” ligger idag på endast två procent. SL har själva sagt att situationen på Näckrosen varit lugnt sedan testet påbörjades. Samtidigt har polisen inte heller kunnat visa något samband mellan de öppna spärrarna och stölderna.

När det kommer till avprivatiseringen av busslinjerna handlar det om att få kontroll och anpassa trafiken efter behov, något som är extra viktigt vid extraordinära händelser som under pandemin. Samtidigt som man också minskar antalet dyra upphandlingar med privata aktörer. Ett konkret exempel är avtalet med Nobina, som använder sig av dieselbussar, vilket kostar 140 miljoner mer per år jämfört med om man hade använt elbussar. Det blir både dyrt för skattebetalarna och miljön. Vidare spenderade SL 1,2 miljarder kronor per år på konsulter under moderaternas styre. Enligt SL:s tidigare VD var detta en konsekvens av de stora upphandlingar med privata aktörer som man genomförde då. Konsultkostnaderna spårade ut totalt, bland annat hittade regionens revisorer tveksamma konsultfakturor på omkring 40 miljoner kronor. Moderaterna anlitade till och med ett konsultföretag för att hålla koll på alla konsulter.

Att städa efter 16 år av moderatstyre har med andra ord inte varit lätt. Genom att skattepengarna går dit de ska får nu 30 procent fler vård inom vårdgarantins 90 dagar jämfört med 2022 inom både psykiatrin och gynvården. Väntetiderna till operation har också minskat kraftigt där den genomsnittliga väntetiden har kortats med tre veckor. Samtidigt har vi anställt 2 300 fler läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Tidigare försvann miljarder i slöseri på bland annat privata vårdföretag och onödiga konsulter. När Moderaterna pratar om “våra ideologiska experiment” handlar det om ordning framför kaos, vård framför vinst och kvalitet framför marknadsexperiment. I regionen innebär detta att skattepengar ska gå till vård, trygghet och en fungerande välfärd.

  • Marie Axelsson (S), oppositionsråd

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

kyrkovalet

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Insändare Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.

Ditt engagemang behövs i lokalpolitiken

Insändare Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!

Dålig politik ger för få sommarjobb

Insändare I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.

Skolan är viktigast för Liberalerna

Insändare Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.

Sverigekortet gör resande tillgängligt för fler

Insändare Sommarsverige bjuder på något för alla. Från Ystad till Haparanda, från Stockholm till Göteborg kryllar det av smultronställen med natur, kultur och allt däremellan. Många svenskar vill se sig om i vårt vackra land - men höga priser på bussar och tåg gör möjligheterna begränsade för många.

Ingen ska lämnas ensam i hederns skugga

Insändare Sommarlovet ska vara en tid av frihet, inte en period av oro och rädsla. Ändå förs varje år barn och unga från Sverige för att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja. Vissa återvänder aldrig till skolstarten.

Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet!

Insändare Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet! Unga i Sigtuna kommun har idag svårt att få jobb. Men istället för att agera väljer den moderatledda kommunledningen att blunda för verkligheten genom att prioritera skattesänkningar före våra ungdomars framtid. Vi vill istället införa en sommarjobbsgaranti för samtliga ungdomar i årskurs nio och på gymnasiet.

Arlandautredaren – Norman – har både rätt och fel!

Insändare Helt rätt har han när det gäller att förhandla bort stationsavgiften på 149:- till A-train som omöjliggör resande för de flera tusental som arbetar dagligen på själva flygplatsen, andra flygrelaterade jobb eller andra verksamheter inom det vidare Arlandaområdet.

repliken: Inga äldre flyttas – om de inte själva väljer det

Insändare Thomas Brandell (S) och David Lundqvist (S) frågar om ännu fler äldre ska flyttas från Sigtuna till andra kommuner. Låt oss vara tydliga. Vi flyttar inga äldre till andra kommuner och vi tvingar inte någon att mot sin vilja flytta från Sigtuna. Att påstå något sådant är insinuant. Brandell (S) och Lundqvist (S), båda ledamöter i vård- och omsorgsnämnden, borde veta bättre.