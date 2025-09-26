Sigtuna förtjänar bättre än moderata myter

Anna Malm Kelfve (M) målar i sin debattartikel upp en bild av Sigtunas kommuninvånare som labbråttor i ett politiskt experiment.

Det är ironiskt för få partier har bedrivit så många ideologiska experiment som Moderaterna själva under deras sexton år i Region Stockholm. Resultatet? Astronomiska konsultarvoden på miljarder, en underfinansierad välfärd och långa vårdköer. Moderaterna kan försöka vilseleda medborgarna med skrämsel, överdrifter och faktafel. Men låt oss ta en titt på vad som faktiskt sker i Region Stockholm.

Ätstörningsklinikerna styrdes år 2022 av en enda privat aktör som både felfakturerade regionen och inte levde upp till Socialstyrelsens rekommendationer. I dag får 100% av patienterna behandling inom vårdgarantins tidsgräns jämfört med under Moderaternas tid, då 70% fick vänta olagligt länge. Vad gäller ambulanssjukvården har vi vidtagit åtgärder för att stärka bemanningen och tillgängligheten. I praktiken har detta bland annat inneburit 27 nya ambulanser och bättre arbetsvillkor för omkring 900 ambulanssjuksköterskor.

Vad gäller Näckrosens tunnelbanestation handlar det om ett enda pilotprojekt för att utvärdera nya sätt att öka tillgängligheten och förenkla resandet. “Fuskåkandet” ligger idag på endast två procent. SL har själva sagt att situationen på Näckrosen varit lugnt sedan testet påbörjades. Samtidigt har polisen inte heller kunnat visa något samband mellan de öppna spärrarna och stölderna.

När det kommer till avprivatiseringen av busslinjerna handlar det om att få kontroll och anpassa trafiken efter behov, något som är extra viktigt vid extraordinära händelser som under pandemin. Samtidigt som man också minskar antalet dyra upphandlingar med privata aktörer. Ett konkret exempel är avtalet med Nobina, som använder sig av dieselbussar, vilket kostar 140 miljoner mer per år jämfört med om man hade använt elbussar. Det blir både dyrt för skattebetalarna och miljön. Vidare spenderade SL 1,2 miljarder kronor per år på konsulter under moderaternas styre. Enligt SL:s tidigare VD var detta en konsekvens av de stora upphandlingar med privata aktörer som man genomförde då. Konsultkostnaderna spårade ut totalt, bland annat hittade regionens revisorer tveksamma konsultfakturor på omkring 40 miljoner kronor. Moderaterna anlitade till och med ett konsultföretag för att hålla koll på alla konsulter.

Att städa efter 16 år av moderatstyre har med andra ord inte varit lätt. Genom att skattepengarna går dit de ska får nu 30 procent fler vård inom vårdgarantins 90 dagar jämfört med 2022 inom både psykiatrin och gynvården. Väntetiderna till operation har också minskat kraftigt där den genomsnittliga väntetiden har kortats med tre veckor. Samtidigt har vi anställt 2 300 fler läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Tidigare försvann miljarder i slöseri på bland annat privata vårdföretag och onödiga konsulter. När Moderaterna pratar om “våra ideologiska experiment” handlar det om ordning framför kaos, vård framför vinst och kvalitet framför marknadsexperiment. I regionen innebär detta att skattepengar ska gå till vård, trygghet och en fungerande välfärd.

Marie Axelsson (S), oppositionsråd