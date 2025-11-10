Sigtuna förbättrar sig i årets småföretagarindex – men ligger under länssnittet Ingress:

Sigtuna klättrar fyra placeringar i årets SmåföretagarIndex från Småföretagarnas Riksförbund och rankas nu som nummer 148 av landets 290 kommuner. Trots förbättringen har småföretagen i kommunen sämre förutsättningar än i många andra delar av Stockholms län.

Sigtuna kommun placerar sig på plats 148 i årets SmåföretagarIndex från Småföretagarnas Riksförbund – en förbättring med fyra placeringar jämfört med fjolåret. Kommunens förutsättningar för småföretag ligger nära riksgenomsnittet, men är svagare än många andra kommuner i Stockholms län.

Enligt rapporten har Sigtuna bättre förutsättningar än genomsnittet inom demografi, välfärdsåtaganden och företagsamhet, men svagare resultat vad gäller företagsöverlevnad, kapitalförsörjning och trygghet. Kommunen rankas som nummer 37 av 43 bland landets pendlingskommuner nära storstad.

I länet toppar Danderyd listan med landets bästa villkor för småföretagare, medan Södertälje ligger lägst. Vallentuna har den starkaste placeringen bland Sigtunas grannkommuner, följt av Håbo och Knivsta.

Småföretagarnas Riksförbund pekar på att skillnaderna mellan kommuntyperna ökar – landsbygdskommuner med turismsektor och mindre städer har ofta bättre företagsklimat, medan storstäder påverkas negativt av kriminalitet.

Förbundet lyfter flera åtgärder för att stärka småföretagens villkor, bland annat sänkta arbetsgivaravgifter, mer arbetsplatsförlagt lärande, enklare skulduppgörelse vid konkurser samt rättvisare elpriser. Enligt förbundsordförande Ghassan Ghaziri krävs politiska insatser för att det ska bli tryggare, enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige.