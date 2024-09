Sigtuna en av de mest olycksdrabbade kommunerna för viltolyckor

Sigtuna är bland de mest utsatta kommunerna i Stockholms län när det gäller viltolyckor, enligt en sammanställning från försäkringsbolaget If. Under 2023 inträffade 283 viltolyckor i kommunen, vilket motsvarar 14 incidenter per 1000 personbilar. Norrtälje och Haninge är de kommuner med flest viltolyckor i länet. I hela Stockholms län förväntas upp till 20 bilister om dagen råka ut för olyckor med rådjur, älg eller vildsvin under de kommande månaderna. Oktober och november är de mest olycksdrabbade månaderna när djuren rör sig mer aktivt vid gryning och skymning.

– Det är viktigt att hålla uppsikt längs vägkanterna och anpassa hastigheten, särskilt vid varningsskyltar för vilt, säger Frida Wedin, motorexpert på If.