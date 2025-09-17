Sigtuna bland Sveriges mest djurvänliga kommuner 2025
Sigtuna kommun placerar sig på en delad sjätteplats när Djurens Rätt presenterar årets ranking Djurvänlig kommun.
Rankingen bygger på en enkätundersökning där kommunerna redovisar sina satsningar på djurvänliga val i verksamheter och upphandlingar, med särskilt fokus på maten i skolor och förskolor.
Årets ranking visar en tydlig trend mot mer växtbaserade alternativ och skärpta krav vid inköp av animaliska produkter. Bland annat har fler kommuner valt bort snabbväxande så kallade turbokycklingar, och många arbetar aktivt för att minska mängden kött på menyn. Sigtuna delar sjätteplatsen med Uppsala. Etta är Nykvarn, tvåa Nyköping och trea Järfälla.
