Sigtuna bland kommunerna med minst pengar kvar efter bolån

Störningar i pendeltågstrafik till och från Märsta Notiser På grund av en olyckshändelse stoppades pendeltågstrafiken till och från Märsta under morgonrusningen. Trafiken är åter igång men med kraftiga förseningar.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 26576)

Nu har Askerson tagit över som KSO Politik Mattias Askerson är sedan i lördags ny kommunstyrelseordförande i Sigtuna kommun: - Jag vill vara tillgänglig för våra invånare, jag vill att vi ska kunna ha en dialog. Jag är ju själv en stolt kommunbo så vi rör oss i samma miljöer. För mig är det viktigt att våra invånare ska märka att jag står på deras sida. Jag kommer till exempel inte vara rädd att ta konflikter på regional eller nationell nivå om det är något som påverkar invånarnas situation negativt, säger Mattias i ett uttalande.

Morgonkollen Notiser Morgonkollen - 4 februari!

Missing People söker försvunnen 14-årig flicka Notiser Missing People söker nu efter en 14-årig flicka från Märsta som har varit försvunnen sedan tidigt på morgonen den 28 januari. Hon sågs senast vid 05.00-tiden och har sedan dess inte hörts av.

Morgonkollen Notiser Morgonkollen - 3 februari!

Okänd lukt tvingade SAS-plan att återvända efter start Blåljus Under eftermiddagen återvände ett SAS-plan som lyfte mot Milano från Arlanda kort efter start på grund av en okänd lukt ombord.

Morgonkollen Notiser Morgonkollen - 2 februari!

Mindre brand i lägenhet på Södergatan Blåljus Vid lunchtid på lördagen larmades räddningstjänsten till en brand i ett flerfamiljshus på Södergatan i Märsta.

EXTRA Man åtalas för bombhot i Märsta Nyheter En man hotade kasta in en bomb i en lägenhet i Märsta. Nu åtalas han för grovt olaga hot.

Morgonkollen Notiser Morgonkollen - 1 februari!

Polis fick kallas till lägenhetsbråk Blåljus På fredagskvällen kallades polis till en lägenhet med anledning av ett bråk mellan ett par.

Morgonkollen Notiser Morgonkollen 31 jan!

kommunfullmäktige Förslag om foodtruck-hållplats på Hamnplan i Sigtuna Politik Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) föreslår att Hamnplan i Sigtuna ska kunna användas som en plats för foodtrucks. Förslaget kommer efter att kommunen tidigare beslutat att avbryta planerna på en restaurang på platsen.

Ökning av närståendepenning Notiser Förra året fick över 17 000 personer närståendepenning, vilket är den högsta siffran hittills och en ökning med 8 procent jämfört med året innan. Samtidigt var det totala antalet utbetalda dagar något lägre än tidigare toppnivåer före pandemin.

Morgonkollen Notiser Morgonkollen 30 januari

Sigtuna toppar lönelistan för kulturchefer Notiser Kulturcheferna i kommunen är de högst betalda i landet enligt en ny rapport från Vision.

Experter kritiska till psykvården efter dödliga attacker Nyheter Efter två händelser med dödliga attacker där psykiskt sjuka varit inblandade efterlyser nu experter åtgärder från psykvården.

Morgonkollen Notiser Morgonkollen 29 januari