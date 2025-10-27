Sigtuna bland kommunerna i botten av miljörankning

I Aktuell Hållbarhets ranking över Årets miljökommun placerar sig Sigtuna i botten av kategorin Storstäder och storstadsnära kommuner, plats 42 av 46.

Sigtuna placerar sig på plats 42 av 46 i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner i årets ranking Sveriges Miljöbästa kommun 2025, som tas fram av Aktuell Hållbarhet. Kommunen fick 8,78 poäng av maximalt 33 möjliga.

I samma kategori toppar Malmö stad med 22,94 poäng, följt av Stockholms stad med 21,94 och Järfälla kommun med 21,74 poäng.

Flera av kommunerna längre ner på listan har inte besvarat enkäten och har därmed gått miste om 13 poäng. Bland dessa finns även Sigtuna.

Årets granskning visar att 70 procent av landets kommuner nu tillhandahåller separat insamling av textilavfall – den fråga som flest svarat ja på i undersökningen. Samtidigt lyfts utmaningar kring hur de stora mängderna textil som samlas in ska hanteras.