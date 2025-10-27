Foto: Pressbild/Håll Sverige Rent

Sigtuna bland kommunerna i botten av miljörankning

I Aktuell Hållbarhets ranking över Årets miljökommun placerar sig Sigtuna i botten av kategorin Storstäder och storstadsnära kommuner, plats 42 av 46.

Sigtuna placerar sig på plats 42 av 46 i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner i årets ranking Sveriges Miljöbästa kommun 2025, som tas fram av Aktuell Hållbarhet. Kommunen fick 8,78 poäng av maximalt 33 möjliga.

I samma kategori toppar Malmö stad med 22,94 poäng, följt av Stockholms stad med 21,94 och Järfälla kommun med 21,74 poäng.

Flera av kommunerna längre ner på listan har inte besvarat enkäten och har därmed gått miste om 13 poäng. Bland dessa finns även Sigtuna.

Årets granskning visar att 70 procent av landets kommuner nu tillhandahåller separat insamling av textilavfall – den fråga som flest svarat ja på i undersökningen. Samtidigt lyfts utmaningar kring hur de stora mängderna textil som samlas in ska hanteras.

Av Erik Karlsson
Mord i Sigtunafjärden

50-åringen häktad för mordet

Notiser En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Mordet i Sigtunafjärden

Man begärd häktad för mord

Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.