Sigtuna Bil placerar sig på tredje plats i Reco:s topplista över bilhandlare

I en nyligen presenterad undersökning hamnar arlandastadbaserade Sigtuna Bil trea i Recos topplista baserat på kundomdömen.

Sigtuna Bil i Arlandastad hamnar på tredje plats när Reco presenterar årets lista över Sveriges bilhandlare baserat på kundomdömen och betyg. På förstaplatsen finns Fikratssons Bil i Mantorp, och på andra plats Moberg Bil i Göteborg.

Topplistan bygger på 8 417 verifierade kundomdömen från 366 bilhandlare under 2024. Omdömena omfattar både betyg och fritextutlåtanden och har kategoriserats med hjälp av AI för att identifiera de faktorer som påverkar kundnöjdheten mest.

Reco-analysen visar samtidigt att var fjärde bilhandlare i Sverige får ett snittbetyg under 3, vilket innebär att de underkänns enligt kundernas bedömning.