Holmgren, Langby och AskersonFoto: Moderaterna/montage märsta.nu

Sigtuna behöver moderat bostadspolitik

I september är det val. Det är viktigt att den moderatledda kommunledningen i Sigtuna får fortsatt förtroende och kan bedriva sin ansvarsfulla och rättvisa bostadspolitik även de kommande åren. Alternativet skulle vara både dyrt och orättvist.

Oppositionen består av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Dessa partier visar med olika infallsvinklar att de vill driva en helt annan politik än dagens. SigtunaHem ska inte gå med vinst, någon vill stoppa alla hyreshöjningar i SigtunaHems fastigheter, några vill finansiera den kommunala bostadsförmedlingen med skattemedel i stället för med köavgifter, ”billiga” bostäder ska byggas och inga ombildningar av hyresrätter ska tillåtas, trots att de boende vill det. Denna invånarfientliga, orättvisa och dyra politik kan omöjligtvis genomföras utan kraftiga skattehöjningar. Frågan är hur mycket S, V och MP vill höja skatten om olyckan skulle vara framme och de skulle komma till makten i höst.

I Sverige bor vi i olika upplåtelseformer under olika faser i livet. Det första egna boendet hyr vi oftast. När vi bildar familj bor vi inte sällan i en bostadsrättslägenhet, villa eller radhus. När vi blir äldre är det ofta bekvämare att bo i en hyreslägenhet där man får hjälp med all skötsel, underhåll och reparationer. I hyresrätt står man genom hyran för alla boendekostnader inklusive inre underhåll och reparationer. I bostadsrätt står man för en del av bostadens finansiering genom räntor och amorteringar samt bekostar inre underhåll och reparationer själv. Äger man sin villa eller sitt radhus ligger allt ansvar och alla kostnader på den enskilde.

Vänsteroppositionens bostadspolitik utgår ifrån att hyresgäster i allmänhet och särskilt hyresgäster i SigtunaHem inte har möjlighet att betala den fulla kostnaden för sin egen bostad. Det betyder egentligen att alla övriga invånare, de som bor i villor, radhus och bostadsrätter, genom en höjd kommunalskatt förväntas subventionera kostnaderna för de boende i hyresrätter. Det är långt ifrån rättvist.

Vi moderater tycker att man ska stå för sina egna kostnader och vi tror att de allra flesta som bor i hyresrätt också vill och har möjlighet att göra det. Precis som alla de som valt andra typer av boenden. Det är inte boendeformen som ska avgöra vem som behöver ekonomiskt stöd från kommunen.

Alla bostadsformer behövs och vi behöver en lagom blandning av både boendeformer och hustyper. En bra mix svarar upp mot kommuninvånarnas önskemål. En bra mix motverkar också segregation.

Sigtuna kommun behöver moderat bostadspolitik. Det kommunägda SigtunaHem ska bedrivas affärsmässigt och effektivt så att kostnaderna hålls nere. En viss vinst behövs för att bolaget ska kunna fortsätta utveckla, underhålla och nyproducera bostäder. Hyresgäster som vill bilda bostadsrätt och köpa en fastighet ska ha möjlighet att göra så. Det är ansvarsfullt, rättvist och ekonomiskt hållbart för alla. Vänsteroppositionens bostadspolitik är däremot dyr, ohållbar och orättvis.

  • Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Erik Langby (M), ordförande SigtunaHem och kommunfullmäktige
  • Kjell Holmgren (M), vice ordförande SigtunaHem
Av redaktion@marsta.nu

