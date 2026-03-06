Sigtuna åttonde bästa kommun i Kvinnofridsbarometern

Sigtuna kommun placerar sig på åttonde plats i Kvinnofridsbarometern 2025, som mäter svenska kommuners arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Undersökningen genomförs vartannat år av Unizon och kartlägger bland annat hur kommuner fångar upp och stödjer våldsutsatta kvinnor.

Kommunen arbetar aktivt med stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Bland annat finns ett kvinnofridsteam som enbart arbetar med våldsutsatta kvinnor. Sigtuna erbjuder även skyddat boende för kvinnor och deras barn och planerar stödet över tid utifrån individens behov.

Alla som kommer i kontakt med socialförvaltningen får frågor om de utsätts för våld, vilket ökar möjligheten att fånga upp personer som annars inte skulle söka hjälp. Samtliga medarbetare inom socialförvaltningen har dessutom genomgått utbildning i våld i nära relation, vilket säkerställer att de kan hänvisa vidare och ge rätt stöd.

Toppkommuner i årets Kvinnofridsbarometer är Trollhättan, Eskilstuna och Södertälje. Sigtuna delar åttondeplatsen med Karlstad och Göteborg.