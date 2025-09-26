Sigtuna 44:a i landet som konstkommun

Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.

Sigtuna får 60 poäng och placerar sig därmed i mitten av listan. I Stockholms län är det huvudstaden som ligger högst, med 80 poäng, medan Säffle i Värmland tar förstaplatsen i landet med 86 poäng.

I Sigtuna finns bland annat fem utställningsplatser för konst och kommunen köper årligen in konst för omkring 450 000 kronor. Kommunen betalar också ersättning enligt MU-avtalet vid utställningar och ger ibland samma krav vidare till externa arrangörer. Under 2023–2024 har fem konstnärliga gestaltningar av offentliga miljöer slutförts.

Samtidigt saknas vissa delar som skulle kunna stärka kommunens placering. Kommunen har ingen enprocentsregel för offentlig konst och erbjuder inte ateljéstöd till konstnärer, även om andra former av stöd finns.

Rankingen lyfter fram att Sigtuna har riktlinjer för gestaltad livsmiljö och arvoderingsfrågor, men inte en uttalad policy för att garantera konstnärlig frihet.