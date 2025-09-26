Sigtuna 44:a i landet som konstkommun

Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.
Sigtuna får 60 poäng och placerar sig därmed i mitten av listan. I Stockholms län är det huvudstaden som ligger högst, med 80 poäng, medan Säffle i Värmland tar förstaplatsen i landet med 86 poäng.
I Sigtuna finns bland annat fem utställningsplatser för konst och kommunen köper årligen in konst för omkring 450 000 kronor. Kommunen betalar också ersättning enligt MU-avtalet vid utställningar och ger ibland samma krav vidare till externa arrangörer. Under 2023–2024 har fem konstnärliga gestaltningar av offentliga miljöer slutförts.
Samtidigt saknas vissa delar som skulle kunna stärka kommunens placering. Kommunen har ingen enprocentsregel för offentlig konst och erbjuder inte ateljéstöd till konstnärer, även om andra former av stöd finns.
Rankingen lyfter fram att Sigtuna har riktlinjer för gestaltad livsmiljö och arvoderingsfrågor, men inte en uttalad policy för att garantera konstnärlig frihet.
Kulturnyheter Staffan H Westerberg, 65, från Upplands-Väsby med journalistbakgrund och tidigare bosatt i USA, släpper tillsammans med författarkollegan och Sigtunabon Per-Åke Engwall, 72, romanen Kaninhålet den 2 oktober på Lava förlag.
Märstafolket I lördags hölls premiären för initiativet Plocka med Robban, som samlar Märstabor för att plocka skräp längs gator och gångvägar. Under den första rundan samlades hela elva kilo avfall in på bara 90 minuter.
Kulturnyheter Höstmarknaden och Trygghetsdagen i Vattentornsparken i Valsta lockade i lördags över 3 000 besökare. Parken fylldes av marknadsbord, musik och mötesplatser för samtal, vilket gav en tydlig prägel av gemenskap.
Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.
Kulturnyheter Den 1 september tas det första spadtaget för kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Bygget markerar starten på en ny mötesplats som efter en längre tids planering nu går in i byggfasen.
Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.
Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.