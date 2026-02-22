Foto: Trafikverket/Göran Fält

Signalfel påverkar pendeltåg mot Märsta

Ett signalfel mellan Ulriksdal och Helenelund påverkar pendeltågstrafiken på linje 40 mot Uppsala C och linje 41 mot Märsta. Sedan klockan 09.00 stannar tågen inte vid Helenelund.

Vissa tåg mot Märsta börjar från klockan 09.58 att åter stanna vid Helenelund, med cirka 30 minuters mellanrum. Tåg mot Uppsala C samt övriga tåg mot Märsta beräknas stanna vid Helenelund igen efter klockan 20.00.

Resenärer som ska till Helenelund hänvisas tills vidare att åka till Sollentuna och där byta till tåg mot Södertälje centrum eller Älvsjö. För resor från Helenelund mot Märsta eller Uppsala C rekommenderas byte i Ulriksdal.

Prognosen är att felet ska vara åtgärdat natten mot måndag den 23 februari, men tiden kan komma att ändras.

Av Erik Karlsson
regionsvalet

Längst väntetider till BUP i Stockholm

Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.

Extra

Yxkvinna söktes i Steningeområdet

Blåljus Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.

Mordet i Sigtunafjärden

Misstänkt i mordutredning i Sigtuna omhäktad

Nyheter Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.