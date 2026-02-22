Signalfel påverkar pendeltåg mot Märsta

Ett signalfel mellan Ulriksdal och Helenelund påverkar pendeltågstrafiken på linje 40 mot Uppsala C och linje 41 mot Märsta. Sedan klockan 09.00 stannar tågen inte vid Helenelund.

Vissa tåg mot Märsta börjar från klockan 09.58 att åter stanna vid Helenelund, med cirka 30 minuters mellanrum. Tåg mot Uppsala C samt övriga tåg mot Märsta beräknas stanna vid Helenelund igen efter klockan 20.00.

Resenärer som ska till Helenelund hänvisas tills vidare att åka till Sollentuna och där byta till tåg mot Södertälje centrum eller Älvsjö. För resor från Helenelund mot Märsta eller Uppsala C rekommenderas byte i Ulriksdal.

Prognosen är att felet ska vara åtgärdat natten mot måndag den 23 februari, men tiden kan komma att ändras.