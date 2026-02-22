Signalfel påverkar pendeltåg mot Märsta

Ett signalfel mellan Ulriksdal och Helenelund påverkar pendeltågstrafiken på linje 40 mot Uppsala C och linje 41 mot Märsta. Sedan klockan 09.00 stannar tågen inte vid Helenelund.
Vissa tåg mot Märsta börjar från klockan 09.58 att åter stanna vid Helenelund, med cirka 30 minuters mellanrum. Tåg mot Uppsala C samt övriga tåg mot Märsta beräknas stanna vid Helenelund igen efter klockan 20.00.
Resenärer som ska till Helenelund hänvisas tills vidare att åka till Sollentuna och där byta till tåg mot Södertälje centrum eller Älvsjö. För resor från Helenelund mot Märsta eller Uppsala C rekommenderas byte i Ulriksdal.
Prognosen är att felet ska vara åtgärdat natten mot måndag den 23 februari, men tiden kan komma att ändras.
Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.
Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Sigtuna kommun minskar. Under januari var 8,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetssökande, vilket är något lägre än för ett år sedan. Även i större delen av Stockholms län ses en nedgång.