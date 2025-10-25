Sex av tio nya bilar i Sigtuna är laddbara

Under det tredje kvartalet 2025 var sex av tio nyregistrerade personbilar i Sigtuna kommun laddbara, visar statistik som Newsworthy rapporterar.

Totalt registrerades 211 nya bilar, varav 61 procent var elbilar eller laddhybrider. Av dessa var 39 procent rena elbilar.

Andelen laddbara bilar ökade något jämfört med föregående kvartal, medan andelen fossildrivna fordon stod för 39 procent av nyregistreringarna. Den högsta andelen laddbara fordon i kommunen noterades under fjärde kvartalet 2022, då siffran nådde 71 procent.

Enligt Newsworthy har försäljningen av laddhybrider ökat under året, medan elbilsförsäljningen tappat fart. Branschorganisationen Mobility Sweden har därför justerat ned sin prognos för hur stor andel elbilar som väntas registreras under 2025 – från 40 till 36 procent.

I hela landet var 62 procent av alla nyregistrerade bilar under tredje kvartalet laddbara, en marginell minskning jämfört med föregående kvartal. I Stockholms län var motsvarande andel 72 procent, vilket innebär en mindre ökning. Sigtuna placerar sig på plats 71 bland landets 290 kommuner när det gäller andelen laddbara nyregistreringar, enligt Newsworthy.