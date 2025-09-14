Sevan lanserar hummus på svenskodlade ärtor – produceras i Rosersberg

Rosersbergsbaserade Sevan lanserar nu en Från Sverige-märkt hummus gjord på svenskodlade gula ärtor.

Produktionen sker vid företagets anläggning i Rosersberg och satsningen är resultatet av ett samarbete mellan Sevan, Axfoundation och Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter.

De gula ärtorna odlas på Öland, rensas och packas innan de förädlas till hummus i Rosersberg. Genom satsningen vill aktörerna öka andelen svenskodlade baljväxter i livsmedelsproduktionen och samtidigt bidra till ökad självförsörjning.

Sevan uppger att målet är att fler konsumenter ska kunna välja svenskproducerade baljväxter till vardags. Produkten lanseras nu i de tre största dagligvarukedjorna.