Sellpy etablerar logistiklager i Rosersberg

Second hand-aktören Sellpy hyr in sig i Rosersberg för sitt nya lager: - Vi är mycket glada att få genomföra denna affär tillsammans med Bockasjö. Att det dessutom är just Sellpy som flyttar in känns extra positivt då vi blir en aktör som kan vara med och påverka till en mer hållbar utveckling, säger Annika Persson, Vd och ägare Kilenkrysset.

Det blir fler logistikjobb i Rosersberg när Sellpy hyr in sig i Stockholm Nord. Man har hyrt 20 400 kvadratmeter i en nyutvecklad logistikbyggnad med tillträde i september 2023.

– Bockasjö tillsammans med Kilenkrysset Swe ser fram emot att bygga en av branschens mest hållbara logistikbyggnader som Sellpy kommer att hyra – ett bolag vars affärsidé ligger rätt i tiden. Vi har följt Sellpy under ett antal år och beundrar deras utveckling och driv. Bockasjö har tillsammans med Kilenkrysset utvecklat fyra anläggningar i Rosersberg, säger Joakim Hedin, Vd Bockasjö. Oskar Nielsen, COO och medgrundare av Sellpy, uppger att man nu kan fortsätta tillväxtresan och expansionen inom hållbart mode och cirkulär ekonomi.

– Att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö är viktigt för oss och med Bockasjö och Kilenkrysset Swe kan vi även erbjuda en ny och modern lagerfastighet för våra anställda