Seger för Wings mot Segeltorp

Wings besegrade Segeltorp i Pinbackshallen med 4-2 på söndagen.

Wings tog en betryggande ledning med 2-0 efter första sedan Tim Friberg gett Wings ledningen 5.43 in i första. Med 16 sekunder kvar kom 2-0 via Pontus Karlsson i power play. 3-0 satte Tim Friberg 6.33 in i mittenperioden. Sen vaknade Segeltorp till liv och fick in ett mål före paus och 3-2 direkt i inledningen av tredje. Segeltorp pressade på i tredje men fick inte någon mer utdelning. 4-2 kunde Adam Harrysson-Karlsson göra i tom kasse med fyra sekunder kvar. Lagledare Peter Matsson uppger att det var en kämpaseger med fin lagmoral där tredje perioden blev en pärs.