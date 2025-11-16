Seger även för damerna

Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.

Matchen började jämnt med mål åt båda håll, men Skånela behöll ett litet övertag under de första tio minuterna. Därefter stärkte laget sitt försvarsspel och fick bättre utdelning framåt, vilket skapade en stabil ledning. Vid paus stod det 20–14 till Skånela.

I inledningen av andra halvlek utökade Skånela sin ledning ytterligare med tre raka mål, och Drott tog tidig timeout utan att lyckas bryta gästernas momentum. Skånela ledde som mest med elva mål och höll ett tryggt avstånd under stora delar av halvleken. Trots en mer rörig avslutning, där Drott reducerade något, var segern aldrig hotad.

Skånela vann matchen och tog med två poäng hem från Halmstad. Laget möter Huddinge på bortaplan i nästa omgång.

Skånelas målskyttar:
Vilma Wiberg 8, Kinga Kozdra 7, Mini Mowinski 5, Felicia Steger 5, Olivia Eketjäll 4, Caroline Kallio 2, Magdalena Krstic 2, Alva Lindblom 2, Fanny Eriksson 1, Flavia Malingula Johansson 1, Tyra Börjesson 1.

Av Erik Karlsson

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.

hockeyettan

Wings nollades mot Borlänge

Ishockey Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Pantzar i VM-kvaltruppen

Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.

EXTRA

Wings får uppskov med betalning till kommunen

Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.