Sedigs (KD) och Brodds (M) försök till svar blir en tummetott

Erik Sedig(KD) och Josefin Brodd(M) har försökt svara på vår debattartikel kring de äldres rätt att få bo kvar i Sigtuna när man behöver flytta till ett äldreboende, eller, som det formella namnet är ett särskilt boende för äldre (SÄBO).

Man påstår att det är självklart att äldre ska kunna bo kvar i kommunen men har de senaste åren inte gjort något alls för att det ska bli så. Vi socialdemokrater har i princip sedan 2023 vid flera tillfällen tagit upp att det behöver byggas nya äldreboenden i Sigtuna kommun men hittills har absolut ingenting hänt. I sitt svar skriver Sedig och Brodd att man ”bedömer” att det inom ”några” år kommer att finnas ytterligare två boenden i Sigtuna kommun.

Sedig och Brodd är med i det borgerliga styret i Sigtuna kommun och vet att det finns ett stort behov av SÄBO i Sigtuna kommun men kan ändå bara gissa om när det kan bli aktuellt. Det är inte att ta ansvar i sin roll som ledande politiker i den styrande borgerliga majoriteten.

Lite raljant skriver Sedig och Brodd att vi i vår debattartikel ”rabblar siffror och detaljer” när vi informerar om att 32 äldre bodde på SÄBO andra kommuner vid årsskiftet 2025/2026. Med det synsättet blir det tydligt varför man inte tar bristen på äldreboendeplatser på allvar. Vi pratar faktiskt om riktiga människor av kött och blod! En del av dessa 32 personer har inte frivilligt valt att flytta till en annan kommun, utan varit tvingade att göra det på grund av brist på SÄBO i Sigtuna kommun. Det är ett svek! Nu är Sedig och Brodd uppenbart stolta över att det eventuellt om några år kommer att finnas fler SÄBO i kommunen som är upphandlade enligt lagen om valfrihet (LOV). Man berättar dock inget om de nackdelar som finns med LOV jämfört med att bygga i egen regi och med kommunal drift, till exempel

* lägre personaltäthet och lägre andel utbildad personal

* ojämn kvalitet som gör att det kan vara svårt för de äldre att veta vad de väljer

* svårigheter att utöva en effektiv tillsyn och kontroll

* risk för oseriösa aktörer och välfärdsbrottslighet