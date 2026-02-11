Sedigs (KD) och Brodds (M) försök till svar blir en tummetott
Erik Sedig(KD) och Josefin Brodd(M) har försökt svara på vår debattartikel kring de äldres rätt att få bo kvar i Sigtuna när man behöver flytta till ett äldreboende, eller, som det formella namnet är ett särskilt boende för äldre (SÄBO).
Man påstår att det är självklart att äldre ska kunna bo kvar i kommunen men har de senaste åren inte gjort något alls för att det ska bli så. Vi socialdemokrater har i princip sedan 2023 vid flera tillfällen tagit upp att det behöver byggas nya äldreboenden i Sigtuna kommun men hittills har absolut ingenting hänt. I sitt svar skriver Sedig och Brodd att man ”bedömer” att det inom ”några” år kommer att finnas ytterligare två boenden i Sigtuna kommun.
Sedig och Brodd är med i det borgerliga styret i Sigtuna kommun och vet att det finns ett stort behov av SÄBO i Sigtuna kommun men kan ändå bara gissa om när det kan bli aktuellt. Det är inte att ta ansvar i sin roll som ledande politiker i den styrande borgerliga majoriteten.
Lite raljant skriver Sedig och Brodd att vi i vår debattartikel ”rabblar siffror och detaljer” när vi informerar om att 32 äldre bodde på SÄBO andra kommuner vid årsskiftet 2025/2026. Med det synsättet blir det tydligt varför man inte tar bristen på äldreboendeplatser på allvar. Vi pratar faktiskt om riktiga människor av kött och blod! En del av dessa 32 personer har inte frivilligt valt att flytta till en annan kommun, utan varit tvingade att göra det på grund av brist på SÄBO i Sigtuna kommun. Det är ett svek! Nu är Sedig och Brodd uppenbart stolta över att det eventuellt om några år kommer att finnas fler SÄBO i kommunen som är upphandlade enligt lagen om valfrihet (LOV). Man berättar dock inget om de nackdelar som finns med LOV jämfört med att bygga i egen regi och med kommunal drift, till exempel
* lägre personaltäthet och lägre andel utbildad personal * ojämn kvalitet som gör att det kan vara svårt för de äldre att veta vad de väljer * svårigheter att utöva en effektiv tillsyn och kontroll * risk för oseriösa aktörer och välfärdsbrottslighet
Thomas Brandell Gruppledare (S) i Vård- och omsorgsnämnden
David Lundqvist Ledamot (S) i Vård-och omsorgsnämnden
Insändare Thomas Brandell (S) och David Lundqvist (S) menar att de äldre som behöver flytta in på ett särskilt boende (SÄBO) måste få bo kvar i kommunen. Och..? Som ansvariga för kommunens vård och omsorg har vi samma uppfattning.
Insändare Från 2024 införde den borgerliga majoriteten i Sigtuna kommun ett system, där äldre kommuninvånare som behöver flytta till ett särskilt boende för äldre (säbo) visserligen erbjuds lägenhet i de fyra kommunala boendena Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, men också i 13 kontrakterade, privatdrivna säbon. Av dessa 13 finns 12 i andra kommuner och de ska ligga inom 3,5 mils avstånd från Märsta station.
Insändare På det senaste kommunfullmäktigemötet behandlades ärendet om att godkänna ett köpeavtal för fastigheten Sätuna 3:200, mer känd som HSB-huset vid Märsta station, där bland annat pizzerian Campino ligger.
Insändare Jag har läst att Migrationsverket tillfälligt har stoppat utvisningar till Iran. Många reagerar med lättnad. Det är lätt att förstå varför. När ett land präglas av förtryck, våld och brutal repression borde det vara självklart att människor inte skickas tillbaka.
Insändare Jag skriver det här inte bara som politiker men också som en medmänniska och som kommuninvånare. För Ayla är inte ett ärendenummer. Hon är en ung kvinna som vuxit upp här, gått i våra skolor och tagit studenten precis som så många andra av våra barn.
Insändare När klockan slår tolv inatt går vi in i valåret 2026 och lämnar officiellt 2025 bakom oss. Ett år då mycket i vår omvärld blivit både kallare och osäkrare. Det låter dystert, jag vet. Men nu när vi går in i ett nytt år har vi möjlighet att vända utvecklingen.
Insändare December. Nyhetsnotiser om människor, hästar, bilar och fastigheter som beskjuts med raketer. Hundägare som berättar att de tar bilen för att rasta hunden på platser där risken för smällar är mindre.
Insändare Regeringens förslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd är ett allvarligt steg i fel riktning. Det skapar otrygghet, splittrar samhällen och riskerar att slå hårt mot människor som redan i dag är en självklar del av vårt gemensamma Sverige. Därför bör styret i Sigtuna kommun säga nej till detta även om det innebär att gå emot sina egna partikamrater på nationell nivå.
Insändare Det är synd att kommunstyrelsens ordförande följer i sin föregångares fotspår i sitt svar på vår kritik. Istället för att bemöta kritiken och svara på den väljer han att ifrågasätta vårt arbete och kompetens och kallar det för svartmålning.
Insändare I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.
Insändare Den moderatledda kommunledningen som styr Sigtuna kommun måste utkrävas på ansvar för slöseriet med kommuninvånarnas skattepengar. Efter det som framkommit i Uppdrag granskning räcker det inte med att säga att man tar bristerna på allvar, vi kräver krafttag.
Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.
Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.
Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.