Lundqvist och Brandell

Sedigs (KD) och Brodds (M) försök till svar blir en tummetott

Erik Sedig(KD) och Josefin Brodd(M) har försökt svara på vår debattartikel kring de äldres rätt att få bo kvar i Sigtuna när man behöver flytta till ett äldreboende, eller, som det formella namnet är ett särskilt boende för äldre (SÄBO).

Man påstår att det är självklart att äldre ska kunna bo kvar i kommunen men har de senaste åren inte gjort något alls för att det ska bli så. Vi socialdemokrater har i princip sedan 2023 vid flera tillfällen tagit upp att det behöver byggas nya äldreboenden i Sigtuna kommun men hittills har absolut ingenting hänt. I sitt svar skriver Sedig och Brodd att man ”bedömer” att det inom ”några” år kommer att finnas ytterligare två boenden i Sigtuna kommun.

Sedig och Brodd är med i det borgerliga styret i Sigtuna kommun och vet att det finns ett stort behov av SÄBO i Sigtuna kommun men kan ändå bara gissa om när det kan bli aktuellt. Det är inte att ta ansvar i sin roll som ledande politiker i den styrande borgerliga majoriteten.

Lite raljant skriver Sedig och Brodd att vi i vår debattartikel ”rabblar siffror och detaljer” när vi informerar om att 32 äldre bodde på SÄBO andra kommuner vid årsskiftet 2025/2026. Med det synsättet blir det tydligt varför man inte tar bristen på äldreboendeplatser på allvar. Vi pratar faktiskt om riktiga människor av kött och blod! En del av dessa 32 personer har inte frivilligt valt att flytta till en annan kommun, utan varit tvingade att göra det på grund av brist på SÄBO i Sigtuna kommun. Det är ett svek! Nu är Sedig och Brodd uppenbart stolta över att det eventuellt om några år kommer att finnas fler SÄBO i kommunen som är upphandlade enligt lagen om valfrihet (LOV). Man berättar dock inget om de nackdelar som finns med LOV jämfört med att bygga i egen regi och med kommunal drift, till exempel

* lägre personaltäthet och lägre andel utbildad personal
* ojämn kvalitet som gör att det kan vara svårt för de äldre att veta vad de väljer
* svårigheter att utöva en effektiv tillsyn och kontroll
* risk för oseriösa aktörer och välfärdsbrottslighet

  • Thomas Brandell
    Gruppledare (S) i Vård- och omsorgsnämnden
  • David Lundqvist
    Ledamot (S) i Vård-och omsorgsnämnden
Av redaktion@marsta.nu

De äldre-äldre måste få bo kvar i kommunen

Insändare Från 2024 införde den borgerliga majoriteten i Sigtuna kommun ett system, där äldre kommuninvånare som behöver flytta till ett särskilt boende för äldre (säbo) visserligen erbjuds lägenhet i de fyra kommunala boendena Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, men också i 13 kontrakterade, privatdrivna säbon. Av dessa 13 finns 12 i andra kommuner och de ska ligga inom 3,5 mils avstånd från Märsta station.

Ayla är en av oss!

Insändare Jag skriver det här inte bara som politiker men också som en medmänniska och som kommuninvånare. För Ayla är inte ett ärendenummer. Hon är en ung kvinna som vuxit upp här, gått i våra skolor och tagit studenten precis som så många andra av våra barn.

valet2026

Framåt 2026 för Sigtuna kommun

Insändare När klockan slår tolv inatt går vi in i valåret 2026 och lämnar officiellt 2025 bakom oss. Ett år då mycket i vår omvärld blivit både kallare och osäkrare. Det låter dystert, jag vet. Men nu när vi går in i ett nytt år har vi möjlighet att vända utvecklingen.

Utbildning motverkar fattigdom

Insändare På temat fattigdom i insändare för ett par veckor sedan, vill jag gärna spinna vidare. Vi socialdemokrater tror att utbildning motverkar fattigdom.

Återkalla inte människors trygghet, säg nej till regeringens förslag!

Insändare Regeringens förslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd är ett allvarligt steg i fel riktning. Det skapar otrygghet, splittrar samhällen och riskerar att slå hårt mot människor som redan i dag är en självklar del av vårt gemensamma Sverige. Därför bör styret i Sigtuna kommun säga nej till detta även om det innebär att gå emot sina egna partikamrater på nationell nivå.

repliken: Sigtuna kommun förtjänar en seriös opposition

Insändare I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.

Livsfarligt övergångsställe!

Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.