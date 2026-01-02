SBB köper del i Arlandastad Group

Under fredagen meddelade Arlandastad Group att de säljer nästan 6 procent av sina aktier till SBB Norden AB.
Gelba Management AB har sålt 5,8 procent av aktierna i Arlandastad Group AB (publ) till SBB i Norden AB. Efter affären äger SBB 20 procent av bolaget. Köpeskillingen uppgår till 42 kronor per aktie. – Vi är glada att SBB genom denna investering tydligt bekräftar ett långsiktigt ägarskap i Arlandastad Group. Tillsammans med vår nyligen beslutade utdelningspolicy skapas goda förutsättningar för aktien att stabilisera sig närmare substansvärde, säger Leif West, styrelseordförande i Arlandastad Group och VD för Gelba Management.
Efter försäljningen är Gelba Management fortsatt största ägare med 41,8 procent av aktierna. Affären stärker ägarbasen i bolaget med två långsiktiga ägare.
Arlandastad Group fokuserar fortsatt på tillväxt, kassaflöde och värdeskapande i större fastighetsprojekt. I december presenterades ett nytt utdelningsmål på fem procent av eget kapital, vilket motsvarar cirka 3,55 kronor per aktie. Styrelsens förslag till årsstämman 2026 är en utdelning om 1,55 kronor per aktie.
