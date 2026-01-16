Satsning på snabbare klottersanering

Arbetet med att hålla kommunen klotterfri ska nu gå snabbare. Genom ett nytt avtal med Vattenfall ansvarar kommunen även för sanering av klotter på deras anläggningar, som exempelvis elskåp.

Tidigare skickades felanmälningar vidare till Vattenfall, men från och med nu hanteras ärendena direkt av kommunen med hjälp av entreprenör. Målet är kortare åtgärdstider och en mer enhetlig hantering.

– Vi kommer att kunna sanera snabbare och mer effektivt. Det bidrar till en trevligare närmiljö och ökad trygghet för kommuninvånarna, säger Stefan Grolander, tillförordnad chef för tekniska avdelningen.

Kommunen uppmanar invånare att anmäla klotter som upptäcks på elskåp eller andra platser.