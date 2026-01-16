Satsning på snabbare klottersanering

Arbetet med att hålla kommunen klotterfri ska nu gå snabbare. Genom ett nytt avtal med Vattenfall ansvarar kommunen även för sanering av klotter på deras anläggningar, som exempelvis elskåp.
Tidigare skickades felanmälningar vidare till Vattenfall, men från och med nu hanteras ärendena direkt av kommunen med hjälp av entreprenör. Målet är kortare åtgärdstider och en mer enhetlig hantering. – Vi kommer att kunna sanera snabbare och mer effektivt. Det bidrar till en trevligare närmiljö och ökad trygghet för kommuninvånarna, säger Stefan Grolander, tillförordnad chef för tekniska avdelningen.
Kommunen uppmanar invånare att anmäla klotter som upptäcks på elskåp eller andra platser.
Nyheter Tullverket har nu placerat sin första renodlade sedelhund på Arlanda flygplats som en del av arbetet mot organiserad brottslighet och illegal penninghantering. Hunden är tränad att upptäcka kontanter som förs in eller ut ur landet utan att anmälas.
Nyheter Under onsdagen meddelades att utvisningar till Iran kan stoppas tillfälligt på grund av den rådande inrikespolitiska situationen. Det innebär att märstabon Ayla som riskerar utvisning för tillfället stannar kvar i Sverige.
Nyheter Det tidigare golfområdet i Skepptuna kan komma att användas för militär verksamhet. Marken har nyligen köpts av Fortifikationsverket, som ansvarar för fastigheter som används av Försvarsmakten.
Politik Region Stockholm planerar att elektrifiera bussdepån i Märsta. Det innebär att depån ska anpassas för att kunna ta emot och ladda elbussar. Totalt handlar det om 102 elbussar som ska börja trafikera området när Region Stockholm tar över busstrafiken i egen regi år 2029.
Nyheter Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Sigtuna kommuns ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik. Beslutet kom under gårdagen och innebär att kommunen efter flera års arbete nu får tillstånd att bedriva utbildningen.
Nyheter En 16-årig flicka döms till sluten ungdomsvård efter att ha skjutit mot en lägenhet i Södertälje i somras. Hon är en av totalt 13 personer som döms för grova vålds- och narkotikabrott kopplade till gängkriminalitet, rapporterar SVT Stockholm.
Notiser Region Stockholm satsar 15 miljoner kronor på att stärka beroendevården för unga under 2026. En del av stödet går till Mini Maria Märsta/Sigtuna, som är en av de lokala mottagningar i länet som får ökade resurser.
Politik Sigtuna kommuns användning av privata aktörer inom familjehems- och HVB-vården kritiseras nu i en insändare som publicerats i Dagens ETC. Bakom insändaren står Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och social- och sjukvårdspolitisk talesperson, samt Marie Axelsson (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun.