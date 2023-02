Säsongen över för Wings

Som väntat krävdes en bedrift av Wings mot Vännäs med tre poäng och mål för att knipa play off-plats. Det blev bara två och därmed spelar det ingen roll för Wings vad som händer i Kalix.

Hockeyettan Vår spelades klart under söndagen. Wings vann med 3-2 men först efter övertid. Samtidigt vann Kalix mot Vallentuna med 4-3 under ordinarie speltid och de båda lagen går till play off. Borlänge vann serien och får skippa en omgång. För Wings är det färdigspelat tillsammans med Teg, Surahammar, Enköping och Örnsköldsvik. Vännäs får slåss om att klara sig kvar i serien.