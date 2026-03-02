SAS ställer in flyg till Israel och Libanon

SAS ställer in alla flyg till och från Israel och Libanon fram till den 16 mars på grund av konflikten i Mellanöstern. Fler än 4 000 svenskar är strandsatta i regionen.

Flygbolaget stoppar avgångar från bland annat Arlanda och hänvisar till att situationen kan förändras, uppger presschefen Alexandra Lindgren Kaoukji enligt SVT Samtidigt genomför flygbolagen Etihad och Emirates vissa begränsade flygningar från Abu Dhabi och Dubai, rapporterar AP. Många resenärer sitter fast på grund av stängda luftrum i andra länder i regionen.