SAS ställer in flyg till Israel och Libanon

SAS ställer in alla flyg till och från Israel och Libanon fram till den 16 mars på grund av konflikten i Mellanöstern. Fler än 4 000 svenskar är strandsatta i regionen.

Flygbolaget stoppar avgångar från bland annat Arlanda och hänvisar till att situationen kan förändras, uppger presschefen Alexandra Lindgren Kaoukji enligt SVT Samtidigt genomför flygbolagen Etihad och Emirates vissa begränsade flygningar från Abu Dhabi och Dubai, rapporterar AP. Många resenärer sitter fast på grund av stängda luftrum i andra länder i regionen.

Av Erik Karlsson

Lodjursjakten stoppas

Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.

EXTRA

Polis misstänker grov våldtäkt mot barn

Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.

Risk för ishalka i Sigtuna kommun

Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.

A-traktorer ökar i kommunen

Nyheter Antalet A-traktorer i Sigtuna kommun har ökat de senaste åren, enligt statistik som Newsworthy sammanställt med uppgifter från Transportstyrelsen.