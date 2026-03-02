SAS ställer in flyg till Israel och Libanon

SAS ställer in alla flyg till och från Israel och Libanon fram till den 16 mars på grund av konflikten i Mellanöstern. Fler än 4 000 svenskar är strandsatta i regionen.
Flygbolaget stoppar avgångar från bland annat Arlanda och hänvisar till att situationen kan förändras, uppger presschefen Alexandra Lindgren Kaoukji enligt SVT Samtidigt genomför flygbolagen Etihad och Emirates vissa begränsade flygningar från Abu Dhabi och Dubai, rapporterar AP. Många resenärer sitter fast på grund av stängda luftrum i andra länder i regionen.
Nyheter Tullverket begär ökade anslag de kommande åren och lyfter behovet av mer resurser för att klara EU:s nya krav och stärka arbetet mot organiserad brottslighet. Myndigheten lämnar nu sitt budgetunderlag till regeringen.
Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.