SAS ställer in avgångar – kan påverka resenärer på Arlanda

Flygbolaget SAS gör ändringar i sitt trafikprogram, vilket påverkar avgångar till och från Arlanda. Bakgrunden är den globala drivmedelssituationen.

Till SVT uppger presschefen Alexandra Lindgren Kaoukij att bolaget planerar justeringar av vissa flygrutter framöver. Förändringarna gäller främst sträckor där resenärer har möjlighet att boka om.

SAS uppger samtidigt att det i nuläget inte råder brist på bränsle vid de flygplatser bolaget trafikerar. Däremot påverkar de ökade drivmedelspriserna planeringen av trafiken.

Enligt SAS kommer berörda resenärer att kontaktas och erbjudas alternativa lösningar i den mån det är möjligt.