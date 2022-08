SAS ställer in 1700 flyg

SAS kommer ställa in 1700 avgångar i september och oktober i efterdyningarna av pilotstrejken enligt SVT.

Sommarens pilotstrejk har gett effekter för hösten hos SAS, inte på grund av bristande efterfrågan men på grund av semestereftersläpningar och försenade flygplansleveranser. 1700 av SAS planerade avgångar ställs in under september och oktober enligt SVT. Det påverkar både inrikes och utrikes-trafiken. Resenärer är informerade då SAS började ställa in redan i somras.