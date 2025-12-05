SAS-plan vände efter spricka i cockpitruta

Ett SAS-plan som lyfte från Arlanda på fredagsmorgonen tvingades återvända kort efter start på grund av en spricka i cockpitrutan, enligt Expressen.
Ett SAS-plan som lyfte från Arlanda med destination Malmö Airport vid 08-tiden på fredagen vände tillbaka bara några minuter efter start, enligt Expressen. Besättningen hade då upptäckt en spricka i cockpitrutan.
Enligt SAS kommunikationschef Alexandra Lindgren Kaoukji skedde återvändandet eftersom Arlanda hade teknisk personal tillgänglig. Orsaken till sprickan var ännu oklar, men sprickan satt i det yttre skiktet och behövde repareras innan planet kunde flyga vidare.
Passagerarna fick en ny avgångstid satt till klockan 11.15.
Politik Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.
Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.
Nyheter Observationer av rovdjur fortsätter att registreras i Sigtuna kommun. Enligt den skandinaviska rovdjursdatabasen Skandobs har det under det senaste året inkommit elva rapporter om lodjur, björn, varg och järv i kommunen.
Politik Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.