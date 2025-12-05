SAS-plan vände efter spricka i cockpitruta

Ett SAS-plan som lyfte från Arlanda på fredagsmorgonen tvingades återvända kort efter start på grund av en spricka i cockpitrutan, enligt Expressen.

Ett SAS-plan som lyfte från Arlanda med destination Malmö Airport vid 08-tiden på fredagen vände tillbaka bara några minuter efter start, enligt Expressen. Besättningen hade då upptäckt en spricka i cockpitrutan.

Enligt SAS kommunikationschef Alexandra Lindgren Kaoukji skedde återvändandet eftersom Arlanda hade teknisk personal tillgänglig. Orsaken till sprickan var ännu oklar, men sprickan satt i det yttre skiktet och behövde repareras innan planet kunde flyga vidare.

Passagerarna fick en ny avgångstid satt till klockan 11.15.