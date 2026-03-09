Foto: Insändarbild

SAS plan fick nödlanda kort efter start från Arlanda

Ett SAS-plan som lyfte från Arlanda under morgonen tvingades vända tillbaka och landa på flygplatsen igen efter problem med noshjulet.

TV4 var först med att rapportera om händelsen. Räddningscentralen Mitt fick information om händelsen cirka femton minuter före landning och larmade ut räddningstjänst, polis och ambulans till platsen. Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral uppger dock till TT att det inte rörde sig om en riktig nödlandning.

Planet, som var på väg till Ängelholm, kunde landa som planerat och inga personskador har rapporterats. Vid 08-tiden hade räddningstjänsten lämnat platsen.

Händelsen orsakade inga större störningar i övrig flygtrafik på Arlanda.

Av Erik Karlsson
