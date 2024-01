SAS ökar kapacitet inför sommaren

SAS utökar flygkapaciteten från Stockholm till attraktiva destinationer i sommar SAS meddelar en betydande ökning av flygkapaciteten från Stockholm till flera eftertraktade destinationer i Spanien, Italien och övriga Europa under sommarsäsongen. Fokus ligger på att möta resenärernas efterfrågan och erbjuda ett breddat utbud av resor.

Från Stockholm och Köpenhamn kommer det finnas upp till 20 flyg i veckan till Malaga, medan det från Oslo erbjuds upp till 17 flyg i veckan till Alicante. Under högsommaren introducerar SAS två dagliga flighter från Stockholm till Milano. Dessutom erbjuder SAS 14 veckovisa avgångar från Oslo till Split och året runt-flygningar från Oslo och Köpenhamn till Gran Canaria.

Destinationer i norra Europa

För resenärer som söker destinationer närmare hemmet, utökar SAS även sina resmål i norra Europa. Från Stockholm kommer det erbjudas upp till sex dagliga flyg till Tallinn och tre dagliga till Vilnius. Helsingfors får sex dagliga flygningar från Stockholm, med ytterligare avgångar till Åbo och Vasa. SAS planerar att öka antalet flygningar från Stockholm till Berlin till två per dag. Från Köpenhamn kommer fem dagliga flygningar till Düsseldorf, fyra dagliga till Bryssel och Gdansk, samt tre dagliga till Warszawa och Vilnius.

Inrikes och inom Norden

Inrikes och nordiska flygningar får också en ökning av kapaciteten. Från Stockholm erbjuds fler avgångar till Visby, Kiruna, Skellefte och Östersund under sommaren. Från Köpenhamn kommer sju dagliga flighter till Bergen, medan Oslo får två dagliga avgångar till Aalborg och fyra flyg per vecka till Billund. Dessutom kommer antalet flygningar till norra Norge att öka under sommarsäsongen.