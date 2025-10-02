Sarah Dawn Finer uppträdde i Märsta

Under fredagen gästade artisten Sarah Dawn Finer Märsta vid en privat ceremoni.

Sarah Dawn Finer framförde tre låtar som mottogs mycket väl av lyssnarna, varav en inte har framförts live på över tio år. Sarah Dawn Finer är känd för sina framträdanden i Melodifestivalen, där hon tävlade 2007 och 2009, samt för sina uppdrag som programledare i både Melodifestivalen och ”Så ska det låta”.