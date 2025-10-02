Foto: Magnus Granhagen

Sarah Dawn Finer uppträdde i Märsta

Under fredagen gästade artisten Sarah Dawn Finer Märsta vid en privat ceremoni.

Sarah Dawn Finer framförde tre låtar som mottogs mycket väl av lyssnarna, varav en inte har framförts live på över tio år. Sarah Dawn Finer är känd för sina framträdanden i Melodifestivalen, där hon tävlade 2007 och 2009, samt för sina uppdrag som programledare i både Melodifestivalen och ”Så ska det låta”.

Av Magnus Granhagen

Hampus Busk prisas – började sin bana på Sigtuna museum

Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.

Sigtuna 44:a i landet som konstkommun

Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.

Valsta kyrka fyller 50 år

Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.

SVT spelade in i Märsta för Arvinge okänd

Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.

Märstarapparen 25 släpper ny singel

Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.