Sarah Dawn Finer till Kulturum

Artisten och programledaren Sarah Dawn Finer kommer till Kulturum i Märsta för en konsert den 18 april. Biljetterna släpps nu på tisdag och arrangören uppmanar den som vill säkra plats att vara ute i god tid.

Sarah Dawn Finer är en svensk sångerska, låtskrivare och skådespelare med rötter i soul och pop. Hon har haft flera framgångsrika skivor och låtar, och har även synts i program som Melodifestivalen både som deltagare och programledare. Hon är känd för sina uttrycksfulla ballader och breda repertoar, och har genom åren uppträtt vid stora konserter och evenemang i hela Sverige. Konserten i Kulturum blir en av vårens musikupplevelser i kommunen och väntas locka både lokal publik och besökare från närliggande orter. Biljetterna släpps på tisdag och säljs via Sigtuna kommun.