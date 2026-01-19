Sarah Dawn Finer till Kulturum

Artisten och programledaren Sarah Dawn Finer kommer till Kulturum i Märsta för en konsert den 18 april. Biljetterna släpps nu på tisdag och arrangören uppmanar den som vill säkra plats att vara ute i god tid.
Sarah Dawn Finer är en svensk sångerska, låtskrivare och skådespelare med rötter i soul och pop. Hon har haft flera framgångsrika skivor och låtar, och har även synts i program som Melodifestivalen både som deltagare och programledare. Hon är känd för sina uttrycksfulla ballader och breda repertoar, och har genom åren uppträtt vid stora konserter och evenemang i hela Sverige. Konserten i Kulturum blir en av vårens musikupplevelser i kommunen och väntas locka både lokal publik och besökare från närliggande orter. Biljetterna släpps på tisdag och säljs via Sigtuna kommun.
Märstafolket Samtidigt som stormen Anna påverkar vädret i kommunen har kramsnön också lett till kreativa inslag. I Rosersberg har två stora snögubbar byggts under kvällen, som ett exempel på hur vintervädret kan tas tillvara på ett positivt sätt.
Nöjesnyheter Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.
Märstafolket Två mammor från Märsta, Maria och Amira, medverkar i boken Synliggör mammorna som lyfter berättelser från kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden. Boken lanserades i samband med Mamma Uniteds femårsjubileum.
Nöjesnyheter I morgon, söndag, inleds den första av fyra julmarknader i Sigtuna stad. Marknaden pågår mellan klockan 11 och 16 och bjuder på ett brett program av aktiviteter, försäljning och julstämning.
Nöjesnyheter Den 6 december arrangeras Barnens Jul för första gången i Sigtuna kommun. Evenemanget är en kostnadsfri familjedag där barn och unga står i fokus. Bakom initiativet står Skånela IF:s klubbchef Jimmy Karlsson tillsammans med Scandinavian XPO och Arlandastad Group.
Kultur & Nöje Hur kan kultur och kreativt skapande få en större plats i skolan? Den frågan stod i centrum när arrangörer av kultur för barn och unga från 24 kommuner i Stockholms län samlades för en kunskapsdag – där Sigtuna kommun fanns representerat med lokala exempel.
Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.
Kulturnyheter Staffan H Westerberg, 65, från Upplands-Väsby med journalistbakgrund och tidigare bosatt i USA, släpper tillsammans med författarkollegan och Sigtunabon Per-Åke Engwall, 72, romanen Kaninhålet den 2 oktober på Lava förlag.