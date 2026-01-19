Sarah Dawn Finer besöker Märsta 18 april.Foto: Live Nation

Sarah Dawn Finer till Kulturum

Artisten och programledaren Sarah Dawn Finer kommer till Kulturum i Märsta för en konsert den 18 april. Biljetterna släpps nu på tisdag och arrangören uppmanar den som vill säkra plats att vara ute i god tid.

Sarah Dawn Finer är en svensk sångerska, låtskrivare och skådespelare med rötter i soul och pop. Hon har haft flera framgångsrika skivor och låtar, och har även synts i program som Melodifestivalen både som deltagare och programledare. Hon är känd för sina uttrycksfulla ballader och breda repertoar, och har genom åren uppträtt vid stora konserter och evenemang i hela Sverige. Konserten i Kulturum blir en av vårens musikupplevelser i kommunen och väntas locka både lokal publik och besökare från närliggande orter. Biljetterna släpps på tisdag och säljs via Sigtuna kommun.

Av Erik Karlsson
julen 2025

Sigtuna julmarknad rankas som en av Sveriges bästa

Nöjesnyheter Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.

Hampus Busk prisas – började sin bana på Sigtuna museum

Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.