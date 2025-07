Sara Sandberg ställer ut i Sigtuna

Sara Sandberg som tidigare studerat på SSHL ställer ut på Plåt Pelles i höst: - Utställningen består ett flertal verk där fotografi kombineras med digitalt måleri och där djuren står i fokus för bildberättelsen. Med min fotokonst skapar jag bildvärldar fyllda av mystik, stillhet och nyfikenhet, berättar Sara.

Konstfotografen Sara Sandberg återvänder till Sigtuna för att ställa ut sina verk på Plåt-Pelles Kulturhus. Under tre dagar i september visas utställningen ”Tales in Feathers and Fur – Djurberättelser i bild och fantasi”, där djur står i centrum för bildberättandet.

Utställningen är öppen den 12–14 september och består av verk där fotografi möter digitalt måleri. Genom sin konst skapar Sandberg bildvärldar fyllda av mystik, stillhet och nyfikenhet. Det är andra året i rad som hon visar sin konst i Sigtuna.

Sara Sandberg har tidigare studerat vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverk. Hennes konst har rönt internationell uppmärksamhet och hon har belönats med flera priser, bland annat som svensk mästare i fotografi i kategorin Digital Illustration både 2023 och 2024.