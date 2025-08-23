Samba S:t Olof firar 40 år med föreställning i Sigtuna

Under lördagens Sigtuna Möte blir det karnevalstämning i Sigtuna när Samba S:t Olof firar 40 år.

Samba S:t Olof fyller 40 år och firar jubileet med en föreställning i Sigtuna stad. Gruppen, som är känd för sina färgstarka framträdanden, bjuder publiken på musik och dans längs Stora gatan.

Föreningen består av ungdomar mellan 12 och 24 år som tillsammans skapar upplevelser med slagverk, rytmer och dans. Under årens lopp har medlemmarna medverkat vid festivaler och karnevaler runt om i världen.