Samba S:t Olof firar 40 år med föreställning i Sigtuna
Under lördagens Sigtuna Möte blir det karnevalstämning i Sigtuna när Samba S:t Olof firar 40 år.
Samba S:t Olof fyller 40 år och firar jubileet med en föreställning i Sigtuna stad. Gruppen, som är känd för sina färgstarka framträdanden, bjuder publiken på musik och dans längs Stora gatan.
Föreningen består av ungdomar mellan 12 och 24 år som tillsammans skapar upplevelser med slagverk, rytmer och dans. Under årens lopp har medlemmarna medverkat vid festivaler och karnevaler runt om i världen.
Kulturnyheter Den 1 september tas det första spadtaget för kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Bygget markerar starten på en ny mötesplats som efter en längre tids planering nu går in i byggfasen.
Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.
Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.
Kulturnyheter Författarduon bakom den uppskattade Enshammarserien är tillbaka med en ny bok. Märstabon Emilie Wiklund är ena halvan av teamet som nu släpper Att fånga en tango – en vass och varm feelgoodroman om sorg, humor och modet att börja om.
Kulturnyheter Sara Sandberg som tidigare studerat på SSHL ställer ut på Plåt Pelles i höst: - Utställningen består ett flertal verk där fotografi kombineras med digitalt måleri och där djuren står i fokus för bildberättelsen. Med min fotokonst skapar jag bildvärldar fyllda av mystik, stillhet och nyfikenhet, berättar Sara.
Nöjesnyheter Idag lördag fylls Odensala bygdegård med A-traktorer, bilar och motorintresserade från bygden. Det är dags för EPA/Motorskoj – ett evenemang som lockar både unga förare och nyfikna åskådare till en heldag med utmaningar, utställning och kortegekörning genom Odensala, Märsta och Knivsta.
Märstafolket Två 15-åriga tjejer från Märsta deltar i projektet Tjejer Oxå, där unga får chansen att lära sig om trygghet och säkerhet i samhället. Bakom initiativet står Räddningstjänsten tillsammans med bland annat polis, ambulans och brandkår. Syftet är att skapa gemenskap och ge unga meningsfulla aktiviteter efter skoltid.
Nöjesnyheter Lördagen den 23 augusti är det dags för den traditionsenliga sensommarmarknaden Sigtuna Möte – ett evenemang med historiska rötter som sträcker sig tillbaka till det sista jordbruksmötet i Sigtuna stad år 1912. Sedan dess har marknaden utvecklats till en återkommande folkfest som i över femtio år lockat både lokalbefolkning och besökare.