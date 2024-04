Sakta uppåt för bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden i kommunen går sakta uppåt. Priser på bostadsrätter och villor ökar under den senaste tremånadersperioden.

Siffror från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter ökade med 1,9 procent under perioden januari-mars i år. 94 bostadsrätter förmedlades till ett medelpris på 1,974 miljoner kronor. Kvadratmeterpriset ligger nu på 27 800 kronor. Även om prisuppgången är positiv för tre månader så är det sjuknande priser sett ur ett helårsperspektiv. Totalt har bostadsrätterna minskat med 4 procent det senaste året. På villasidan är det en marginell ökning som syns i kvadratmeterpriset men procentuellt sett är det oförändrat på tre månader. 64 objekt såldes under perioden till medelpriset 5,45 miljoner kronor. Efter en kraftig nedgång under hösten syns nu en klar uppgång sedan i januari.