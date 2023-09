Så viltolycksdrabbat är kommunen

Enligt försäkringsbolaget If sker 20 viltolyckor i länet varje dag. Av dessa sker två olyckor var tredje dag i kommunen.

If har sammanställt siffror om viltolyckor i länet, det är nu högsäsong för vilt i samband med gryning och skymning finns ökad risk för olyckor. I kommunen skedde 285 viltolyckor förra året, det är 14 per 1000 personbilar. En av de högre siffrorna i länet efter Norrtälje, Nynäshamn, Värmdö, Ekerö och Nykvarn. Oktober och november är månaderna då det sker flest olyckor med rådjur, älg, vildsvin och andra viltslag. I länet är det 1200 incidenter vilket innebär närmare 20 om dagen.

– Risken är störst i gryning och skymning. Det är då som de flesta djuren letar föda och förflyttar sig över större områden. Det är därför viktigt att hålla extra uppsikt längs vägkanterna och anpassa hastigheten, säger Johan Granholm, motorexpert på If.