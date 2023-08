Så varmt var sommarlovet

Efter en sommar som bjöd på en väderresa från ovanligt varm juni till en ovanligt kall julimånad, har sommarlovet nu tagit sitt slut för de flesta svenska barn. Vädermässigt har det varit en säsong av kontraster och extrema variationer i temperaturer som har påverkat hela landet.

Newsworthy har med hjälp av siffror från en mätstation söder om Märsta kartlagt sommarlovets temperaturmönster. Under de drygt två månaderna som sommarlovet varade, registrerades temperaturen över 20 grader Celsius under 52 dagar. Denna siffra är nästan identisk med det genomsnittliga antalet varma dagar på 50,2 under de senaste tre decennierna, som sträcker sig från 1990 och framåt. Sedan mätstationens start år 1951 har det historiska genomsnittet legat på 46,5 dagar med temperaturer över 20 grader Celsius.

Det är tydligt att det har skett en märkbar förändring i antalet varma dagar under sommarlovet sedan 1990. En ökning från det historiska genomsnittet indikerar på ett skifte i vädermönstret under de senaste decennierna. Forskare och klimatexperter har länge påpekat de pågående förändringarna i klimatet, och den ökade frekvensen av varma dagar kan vara ett ytterligare tecken på detta.

Vädervariationerna har inte bara fått konsekvenser för sommarsemestern utan också påverkat lokala ekosystem och samhällen. Jordbruk, turism och vattenresurser är bara några områden som kan påverkas av dessa temperaturfluktuationer. Det är därför av största vikt att fortsätta övervaka och analysera klimatmönster för att förstå de långsiktiga konsekvenserna och vidta åtgärder för att mildra deras påverkan.

Med det ovanliga skiftet i sommarvädret som vi har upplevt i år, är det klart att klimatförändringarna är en faktor som inte längre kan ignoreras. De kommande åren kommer sannolikt att innebära ännu mer fokus på att förstå och hantera dessa förändringar, både på lokal och global nivå. Sommarens temperaturdata i Sigtuna kommun står som ett påminnelse om den pågående kampen för att skydda och anpassa oss till det föränderliga klimatet.