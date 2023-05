Så spelar bygdens lag

Ännu en helg är här! Det finns gott om spännande matcher att kika på runt om i kommunen

Fredag:

Division 4:

Roslagsbro möter Rosersbergs IK klockan 19.00 på Vårlyckan. Rosersberg befinner sig i en svår situation med bara förluster i serien och innehar för tillfället jumboplatsen. Det blir en viktig match för dem att försöka bryta sin förlustsvit och ta poäng.

Division 6 Västra:

Elvan tar sig an Sigtuna IF klockan 19.30 på Lådö IP. Vid en seger kan Sigtuna IF ge sig in i toppjakten och närma sig de ledande lagen i tabellen.

Lördag:

Division 7 Västra:

Ärentuna möter Wigör2 klockan 13.00 på Ärentuna IP. Det blir en spännande match där båda lagen kommer att kämpa om poängen.

Måndag:

Division 6 Södra:

Rosersbergs IK2 spelar mot Alsike klockan 20.00 på Råbergsvallen. Det blir en tuff match där båda lagen kommer att kämpa om segern.

Det är de kommande matcherna under helgen. Hoppas du får chansen att följa dem om du är intresserad av fotboll!