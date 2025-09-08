Så många studenter i kommunen lånar pengar

Studenter i Sigtuna tar i lägre utsträckning studielån än snittet i landet.
Under det senaste läsåret valde 1 342 av kommunens 2 202 studenter med studiebidrag att också ta lån, vilket motsvarar 61 procent. Det är betydligt under rikssnittet på 74 procent, rapporterar newsworthy.se.
I Stockholms län som helhet låg andelen studenter med lån på 71 procent. Solna hade högst andel i länet med 76 procent, medan Botkyrka hade lägst med 59 procent.
Nationellt sett tog 339 798 av landets 461 406 studenter lån under förra läsåret. Även om siffran ökat stadigt sedan pandemiåren syns nu en liten minskning med knappt en procentenhet jämfört med året innan. Störst andel låntagare finns i Lund med 86 procent, medan Malå ligger lägst med 54 procent.
Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.
Blåljus Under tisdagskvällen larmades polisen om höga smällar som hördes i flera delar av Märsta. Enligt uppgifter från allmänheten uppfattades ljuden bland annat i Norrbacka, Vänortsringen och Arlandastad.
Blåljus På tisdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till en villa i Märsta efter att det börjat brinna i ett pannrum i källaren. Larmet kom in vid 16.43 och flera enheter skickades till platsen.
Nyheter På torsdagen togs det första spadtaget för det nya kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Ceremonin samlade invånare, elever, företagare och förbipasserande som ville vara med när bygget officiellt startade.
Politik Unga vuxna är klart underrepresenterade i lokalpolitiken. Nya siffror visar att bara åtta procent av landets kommun- och regionfullmäktigeledamöter är under 30 år, trots att nästan var femte invånare i Sverige tillhör den åldersgruppen.