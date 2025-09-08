Så många studenter i kommunen lånar pengar

Studenter i Sigtuna tar i lägre utsträckning studielån än snittet i landet.

Under det senaste läsåret valde 1 342 av kommunens 2 202 studenter med studiebidrag att också ta lån, vilket motsvarar 61 procent. Det är betydligt under rikssnittet på 74 procent, rapporterar newsworthy.se.

I Stockholms län som helhet låg andelen studenter med lån på 71 procent. Solna hade högst andel i länet med 76 procent, medan Botkyrka hade lägst med 59 procent.

Nationellt sett tog 339 798 av landets 461 406 studenter lån under förra läsåret. Även om siffran ökat stadigt sedan pandemiåren syns nu en liten minskning med knappt en procentenhet jämfört med året innan. Störst andel låntagare finns i Lund med 86 procent, medan Malå ligger lägst med 54 procent.