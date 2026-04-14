Så många ställer upp i valet – KD tappar sju namn

Flera partier har färre kandidater inför höstens val till kommunfullmäktige. I Sigtuna har Kristdemokraterna tappat sju namn jämfört med valet 2022, enligt siffror som Newsworthy sammanställt.

Totalt är 220 personer anmälda till kommunlistorna i kommunen. Av dessa står 213 på så kallade låsta listor, vilket är i nivå med förra valet då 233 kandidater fanns på motsvarande listor.

Samtliga riksdagspartier finns representerade, tillsammans med flera lokala och mindre partier. Bland riksdagspartierna är det fem som har färre kandidater än sist, medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet ökar.

Nationellt syns större förändringar. Liberalerna tappar kandidater i ett stort antal kommuner och saknar helt listor i flera delar av landet. Samtidigt ökar bland annat Miljöpartiet och Sverigedemokraterna sina kandidatlistor.

I Sigtuna är förändringarna mer begränsade, men tappet för Kristdemokraterna sticker ut lokalt, enligt Newsworthy.