Så många har anslutit sig till fritidskortet

Fritidskortet har lanserats i hela landet, men i Sigtuna kommun är det än så länge bara ett fåtal föreningar som anslutit sig till satsningen.

Bland de större föreningarna i kommunen – Sigtuna IF, Märsta IK och Wings – finns ännu ingen registrering i Fritidsbankens system. Däremot är några andra föreningar redan anslutna, bland dem Sigtunabygdens RF, Kanotklubben Mälarpiraterna, Sigtuna Muay Thai, Sigtuna Skridskoklubb, Rosersbergs Arlanda, Märsta Ridklubb, Märsta Okinawa Karatedo Förening och Skånela IF.

Fritidskortet är ett ekonomiskt stöd som ska göra det möjligt för fler barn och ungdomar att delta i fritidsaktiviteter, oavsett familjens ekonomi. Kortet kan användas till idrott, kultur, friluftsliv och andra föreningsaktiviteter.

För barn som bor i hushåll som fått bostadsbidrag året innan ges ett högre belopp. Inför lanseringen har även föreningar och organisationer kunnat ta del av bidrag för att tillgänglighetsanpassa lokaler, köpa utrustning och utbilda ledare för att möta barns olika behov.

Fotnot: Märsta IK låter meddela att de har anmält sig till fritidskortet. Föreningen var dock inte registrerad per 15/9 2025.

