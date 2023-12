Så många fick ekonomiskt bistånd

Enligt den senaste preliminära statistiken från Socialstyrelsen för höstperioden (september till november) har antalet invånare som mottagit ekonomiskt bistånd i Sigtuna kommun förblivit i stort sett oförändrat jämfört med tidigare perioder.

I genomsnitt fick cirka 284 personer varje månad ekonomiskt stöd, motsvarande cirka 0,6 procent av den vuxna befolkningen enligt Newsworthy. Dessa siffror är något mindre än under sommaren men något högre än samma period föregående år.

Ekonomiskt bistånd innefattar inte bara försörjningsstöd, utan även andra former av ekonomiskt stöd som socialtjänsten kan tillhandahålla, till exempel för sjukvård, begravningar eller nödvändiga flyttar för de som har svårt att bekosta detta på egen hand.

Under det senaste decenniet har Sigtuna kommun registrerat den högsta andelen biståndstagare under våren 2014. Å andra sidan noterades den lägsta andelen under hösten 2022, som var 0,5 procent av den vuxna befolkningen. Statistiken sträcker sig inte längre tillbaka än så. De flesta bidragstagare var i snitt kvinnor, 170 kvinnor och 113 män som varje månad fick bistånd under hösten.